Per i pronostici tennis di oggi 17/05/2023, agli ATP di Roma, andra in scena il match tra il tennista norvegese Casper Ruud opposto al tennista argentino Francisco Cerundolo, match valido per un posto alle semifinali del Master 1000 di Roma. Pronostico Tennis: Casper Ruud-Francisco Cerundolo, quote scommesse e stato di forma dei due tennisti.

Lo stato di forma dei due tennisti

Casper Ruud si presenta per questa partita dei quarti di finale dell’ ATP Roma 2023, dopo aver superato negli ottavi di finale in maniera molto agevole vincedo per 2 set a o contro il giocatore sloveno Laslo Dere, mentre nei sedicesimi di finale ha vinto solo al terzo set per 7/6 una partita molto combattuta contro il tennista Uzbeko Bublik.

Francisco Cerundolo invece ha avuto la meglio negli ottavi di finale del nostro Jannik Sinner, battuto per 2 set a 1, mentre nei sedicesimi di finale si è imposto sempre per 2 set a 1 contro il francese Gregiore Barriere.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis ATP Roma 2023, vedono favorita la vittoria di Casper Ruud-, offerta a quota 1.60 su Starcasinò e a quota 1.63 su Sisal, mentre il successo di Francisco Cerundolo è pagato a quota 2.25.

Pronostico Tennis: Casper Ruud-Francisco Cerundolo

Dopo una attenta analisi fatta dal nostro staff crediamo che Francisco Cerundolo ha un gioco pericoloso su terra, si difende e riesce a spingere bene con il dritto, ma il tennista danese Casper Ruud è un giocatore più solido e potrebbe aggiudicarsi il match. Pronostico vittoria Casper Ruud a quota 1.60.

