Per i pronostici tennis di oggi 18/05/2023, agli ATP di Roma, andra in scena il match tra il tennista greco Stefanos Tsitsipas opposto al tennista croato Borna Coric, match valido per un posto alle semifinali del Master 1000 di Roma. Pronostico Tennis: Stefanos Tsitsipas-Borna Coric, quarti di finale ATP Roma. Scopri le quote offerte dai bookmaker e lo stato di forma dei due tennisti.

Lo stato di forma dei due tennisti

Entrambi i giocatori arrivano a questo match dei quarti di finale dell’ATP Roma, dopo aver giocato ottimi incontri nei turni precedenti. Stefanos Tsitsipas ha superato l’italiano Lorenzo Musetti negli ottavi di finale per 7-5/7-5 e nei sedicesimi di finale ha battuto un altro giocatore azzurro, Lorenzo Sonego per 2 set a 0.

Borna Coric, ha superato nei sedicesimi di finale Roberto Carballés Baena, vincendo 2 set a 0, mentre negli ottavi ha faticato per battere il tennista ungherese Fabian Marozsan, match vinto se 2 set 1. I due tennisti si sono già incontrati 5 volte in carriera e conduce Borna Coric per 3 vittorie a 2.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis ATP Roma 2023, vedono favorita la vittoria di Stefanos Tsitsipas, offerta a quota 1.35 su Starcasinò e a quota 1.38 su Sisal, mentre il successo di Borna Coric, è pagato a quota 3.25.

Pronostico Tennis: Stefanos Tsitsipas-Borna Coric, quarti di finale ATP Roma

Dopo una attenta analisi fatta dal nostro staff crediamo che il tennista greco sia nettamente superiore a quello croato e prevediamo la vittoria di Stefanos Tsitsipas in due set a quota 2.

