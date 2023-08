Programma Tennis 7-13 agosto 2023. Ci avviciniamo all’ultimo slam della stagione 2023 di Tennis, lo US Open, non solo cronologicamente, ma anche geograficamente visto che questa settimana ATP e WTA giocano i Masters 1000 di Toronto e Montreal.

Programma Tennis 7-13 agosto 2023: ATP Masters 1000 di Toronto

Prende il via oggi su cemento il torneo ATP Masters 1000 di Toronto 2023, che già al secondo turno potrebbe prevedere un derby italiano. Jannik Sinner, testa di serie numero 7 e che usufruirà di un bye all’esordio, al secondo turno potrebbe infatti incrociare Matteo Berrettini (numero 40 del ranking). Il tennista romano, finalmente in ripresa dopo un lungo periodo buio, prima però se la dovrà vedere con il francese Gregoire Barrere (numero 59 al mondo), contro il quale non ha mai giocato prima di oggi.

Lorenzo Sonego (numero 41 ATP) al primo turno dovrà vedersela già con un osso molto duro come lo scozzese Andy Murray (unico precedente con sconfitta per l’italiano in quel di Doha a febbraio scorso) mentre al terzo incrocerebbe eventualmente il canadese Felix Auger-Aliassime, idolo di casa e testa di serie numero 10.

Il quarto italiano nel tabellone principale è Lorenzo Musetti, numero 16 del seeding e 18 del ranking, che esordirà a Toronto contro il giapponese Yoshihito Nishioka (numero 31 del ranking). Si tratta del 4° incrocio tra i due, con i tre precedenti (tutti sulla terra) che vedono in vantaggio l’azzurro per 2-1 (abbiamo parlato nel dettaglio di questo match qui, con anche una free pick).

Dalle qualificazioni, invece, accede al tabellone principale anche Matteo Arnaldi, che nel turno decisivo batte il croato Matija Pecovic, con un duplice 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco. Ora per lui ci sarà l’insidioso canadese Pospisil, che non ha mai affrontato prima d’ora.

In generale, saranno presenti al Sobeys Stadium di Toronto 9 dei primi 10 del mondo. Unico assente il numero 2 Novak Djokovic, che in Canada si è imposto quattro volte, ma che deve saltare l’appuntamento in Ontario in seguito ad un cambio della sua programmazione. Il numero uno ATP Carlos Alcaraz esordirà al secondo turno (dopo il bye del primo) contro il vincente di Shelton-Zapata Miralles.

Assente il vincitore dell’edizione del 2022 Pablo Carreno Busta, che è ancora alle prese con i problemi fisici, i quali lo costringeranno al termine di questo torneo anche ad uscire dalla top 100 al mondo. Ci saranno, invece, Daniil Medvedev, vincitore nel 2021, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas (che ai quarti potrebbe incrociare Sinner) e Holger Rune.

Gli ottavi di finale teorici

Alcaraz-Hurkacz

Paul-Rune

Tsitsipas-Coric

Auger Aliassime-Sinner

Zverev-Ruud

Rublev-Tiafoe

Fritz-Norrie

Musetti-Medvedev

Quote Antepost ATP Toronto 2023

Tra gli italiani, il principale candidato ad arrivare fino in fondo è Jannik Sinner, la cui vittoria finale paga intorno @10 volte la posta. Lontani Berrettini, proposto @65, e Musetti quotato @75. Il favorito è Carlos Alcaraz @2,25, seguito da Daniil Medvedev a quota @5.

Programma Tennis 7-13 agosto 2023: WTA 1000 di Montreal

Negli stessi giorni del ATP Toronto, si disputerà in ambito femminile il torneo Omnium Banque Nationale présenté par Rogers, il WTA 1000 canadese, sul cemento dello Stade IGA di Montreal. La prima testa di serie del tabellone è anche la numero uno al mondo, ovvero Iga Swiatek, che dopo il bye al primo turno, al secondo troverà di fronte la vincente tra Karolina Pliskova e Lin Zhu.

Tra le altre big ci saranno Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, mentre sarà assente la tunisina Ons Jabeur, attuale numero 5 del ranking. Desta curiosità il ritorno di Caroline Wozniacki, tennista danese di 33 anni che nel 2019 aveva annunciato il ritiro dall’attività agonistica.

Quanto alle italiane, nel tabellone principale sono entrate di diritto Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. La prima, numero 50 del ranking WTA, esordirà contro la croata Donna Vekic, numero 22 al mondo con la quale il computo dei precedenti è in equilibrio (1-1). La romagnola (numero 72 del ranking), invece, se la vedrà subito con Belinda Bencic, testa di serie numero 12, mai affrontata prima di oggi.

Dalle qualificazioni, giunge nel tabellone principale anche Camila Giorgi, che nel turno decisivo delle qualificazioni batte la statunitense Ashley Krueger per 6-3, 4-6, 6-3. Ora, al primo turno l’azzurra dela vedrà con la canadese Bianca Andreescu, contro cui ha perso l’unico precedente del 2017.

