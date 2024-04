Pronostici ATP Madrid 24 aprile 2024. Il tabellone principale è formato e da oggi si parte con il secondo Master 1000 su terra rossa della stagione di Tennis. Vediamo le sfide più interessanti al primo turno, per quanto riguarda gli italiani impegnati in Spagna, e anche gli altri big, come le stelle di casa: Alcaraz e Nadal. Vediamo anche gli aggiornamenti dal torneo femminile WTA Madrid 2024.

Pronostici ATP Madrid 24 aprile 2024: le sfide ATP più interessanti

Prende il via oggi, mercoledì 24 aprile, il torneo Mutua Madrid Open, il secondo Masters 1000 sulla terra battuta in calendario per il Tennis, in programma alla Caja Magica, che si concluderà domenica 5 maggio. Vediamo le sfide più interessanti del tabellone principale di questo eventi di Tennis ATP Master 1000 Madrid. Jannik Sinner, numero 2 del ranking ATP, sarà il primo italiano a presentarsi quale testa di serie numero 1 in un Masters 1000 dal 1990 ad oggi.

Sarà però Luciano Darderi il primo azzurro a scendere in campo e lo farà contro il veterano francese Gael Monfils. Sicuramente una sfida affascinante per il numero 60 della classifica mondiale, che è alla sua prima partita della carriera in un 1000 sulla terra (la seconda in totale dopo quella di Miami) ed affronta un avversario imprevedibile sia per il gioco sia per la propria tenuta fisica.

Nelle sfide di primo turno odierne ci sono ovviamente tanti spagnoli. Sicuramente c’è attesa per il giovane Martin Landaluce, che se la vedrà con il tedesco Daniel Altmaier, ma attenzione anche a Jaume Munar contro il portoghese Nuno Borges in un match decisamente equilibrato.

Tra le partite più interessanti c’è quella in chiusura di programma sul centrale tra l’argentino Facundo Diaz Acosta ed il canadese Denis Shapovalov, anche se quest’ultimo è sempre alla ricerca della miglior stabilità fisica. Spicca anche l’incontro tra l’ungherese Fabio Marozsan ed il russo Aslan Karatsev.

Carlos Alcaraz conoscerà il suo prossimo avversario, visto che si affrontano il kazako Alexander Shevchenko ed il francese Arthur Rinderknech, con il vincitore che affronterà la testa di serie numero due. Attenzione pure al match tra il britannico Jack Draper e l’australiano Thanasi Kokkinakis, ma anche alla prima del croato Borna Coric contro il tedesco Benjamin Hassan.

Gli altri italiani al ATP Madrid e Rafa

Gli altri italiani giocheranno da giovedì. Come tutte le teste di serie, Jannik Sinner entrerà in scena al secondo turno e potrebbe partire subito con un derby italiano contro Lorenzo Sonego. Il tennista torinese, numero 52 al mondo, non ha mai superato un turno nel torneo di Madrid nelle due precedenti partecipazioni e se la vedrà con un qualificato.

Nello stesso quarto di tabellone di Jannik, c’è anche Flavio Cobolli (n.64 ATP),che esordirà al primo turno contro il cileno Alejandro Tabilo (numero 38), mai affrontato prima in carriera. Il vincente troverà al secondo turno Nicolás Jarry. Il cileno, molto a suo agio sulla terra, si gioca vincitore tra 1,65 e 1,67, mentre il successo dell’azzurro è visto a 2,14. Nel set betting è avanti il 2-0 per Tabilo, a 2,60, mentre lo stesso risultato per Cobolli paga 3,55 volte la posta.

Tra le teste di serie del torneo di Madrid c’è anche Lorenzo Musetti, numero 29 ATP. L’azzurro ha uno score di 2 vittorie e altrettante sconfitte nel torneo spagnolo, con il miglior risultato raggiunto negli ottavi di finale dell’edizione 2022. Inserito nell’ultimo quarto di tabellone, il tennista di Carrara debutterà al secondo turno contro il vincente tra Roman Safiullin e il brasiliano Thiago Seyboth Wild. Al terzo turno, invece, troverebbe Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2 e vincitore dell’edizione 2023, che supera il primo turno per bye.

Sorteggio sfortunato per Matteo Arnaldi, che lo scorso anno proprio a Madrid ha ottenuto la sua vittoria di maggiore prestigio battendo Casper Ruud (allora numero 4 del ranking ATP): sul suo cammino c’è subito l’australiano Christopher O’Connell. Se il sanremese dovesse avere la meglio, si troverebbe subito di fronte il russo Daniil Medvedev. Per quanto riguarda il match inagurale di Arnaldi, secondo gli esperti di Lottomatica e 888sport il ligure parte avanti in quota nella sfida di esordio: successo offerto tra 1,40 e 1,41 contro l’australiano che oscilla tra 2,85 e 2,90. O’Connell quest’anno non ha ancora vinto un set sulla terra rossa e i bookmaker vedono proprio il 2-0 per Arnaldi come risultato più probabile, a 2,04, seguito dal 2-1 a 3,60.

In campo anche Rafa Nadal, a due anni di distanza dall’ultima partita a Madrid. L’avversario sarà Darwin Blanch, giovanissimo statunitense. Sarà l’incontro con il divario maggiore tra le età dei due rivali nella storia dei Masters 1000. Con 21 anni di differenza e numerosi titoli al seguito, Nadal è ancora il favorito dei bookie: il successo all’esordio è visto a 1,01 contro i 17 della clamorosa impresa di Blanch.

Pronostici ATP Madrid 24 aprile 2024: il tabellone femminile WTA

Ha preso il via ieri invece il torneo WTA di Madrid, che vede impegnate in tutto 96 giocatrici, di cui 76 ammesse direttamente in base al ranking, mentre 12 derivano dalle qualificazioni e 8 sono le wild card. Bye per tutte e 32 le teste di serie, che dunque debutteranno al secondo turno.

Non mancheranno le top del ranking WTA, dalla campionessa in carica Aryna Sabalenka che nel 2023 ha sconfitto in finale un altro mostro sacro come Iga Swiatek, pronta a prendersi la rivincita. Agguerrite anche Rybakina, Gauff e Danielle Collins.

Assente Jessica Pegula, che si aggiunge alla lungodegente Karolina Muchova. Usufruirà di una wild card, invece, l’ex numero 1 al mondo e campionessa Slam Caroline Wozniacki, mentre rientra dopo la maternità Naomi Osaka. Non è al meglio, ma proverà a stringere i denti Paula Badosa, alle prese con problemi alla schiena.

Quanto alle italiane nel main draw, Jasmine Paolini si trova nella parte bassa del tabellone e avrà un bye al primo turno, mentre al terzo dovrebbe incontrare Garcia, Vondrousova agli ottavi e Sabalenka ai quarti.

Lucia Bronzetti debutterà al primo turno contro una qualificata, mentre Elisabetta Cocciaretto trova subito Magda Linette; Martina Trevisan debutterà contro Sloane Stephens. Dalle qualificazioni, invece, arriva al tabellone principale anche Sara Errani, che ha battuto Romero Gormaz e ora si troverà di fronte al primo turno la danese Caroline Wozniacki (n° 117 del ranking).

Tutte le quote antepost Tennis ATP/WTA Madrid

