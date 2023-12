Pronostici Tennis Austalian open 2024. L’anno tennistico è giunto al termine dopo la grande vittoria della coppa Davis dai nostri ragazzi azzurri e dopo una Next Gen chiusa perfettamente con un 6 su 6 con le nostre scommesse. Ma guardiamo avanti con le quote e i nostri consigli antepost per l’Australian Open, il primo slam del 2024.

Pronostici Tennis Austalian open 2024: i favoriti per il primo slam dell’anno

Come di consueto, l’inizio dell’anno nuovo è contraddistinti dal primo slam della stagione, Australian Open. L’anno precedente vinse Novak Djokovic in finale contro Tsitsipas con il punteggio di 3-0.

Vediamo le quote della vittoria finale:

Novak Djokovic 2.10

Carlos Alcaraz 3.40

Danil Medvedev 6.00

Jannik Sinner 7.00

Rafael Nadal 15.00

Stefanos Tsitsipas 17.00

Casper Ruud 21.00

Alexander Zverev 21.00

Pronostici Tennis Austalian open 2024: Chi sono i veri favoriti?

Giocare in Australia il primo torneo dell’anno non è mai facile per svariati motivi: il primo è sicuramente la temperatura molto calda e il secondo è la presenza di Novak Djokovic. Il serbo è sicuramente il super favorito anche quest’anno, attenzione però che Jannik Sinner ha dimostrato proprio in queste settimane che ha le armi per batterlo.

Nick Kyrgios e Rafa Nadal torneranno?

Su Nick Kyrgios non abbiamo grandi notizie, in quanto l’australiano ha dichiarato di non sapere ancora se riuscirà a partecipare al torneo. Dall’altra parte invece, lo spagnolo ha dichiarato pochi giorni fa che tornerà nel tour a inizio anno a Brisbane, per testare di capire se potrà scendere in campo a Melbourne. Tutti aspettiamo il ritorno di Rafa Nadal, speriamo bene.

Il nostro pronostico sull’Australian Open 2024

Decidiamo di fare fiducia a Jannik, che entrando come testa di serie n4 affronterà nel caso Novak Djokovic non prima della finale.

Puntiamo quindi sulla vittoria di JANNIK SINNER a quota @7.00 circa.

