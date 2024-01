Pronostico Gaston-Harris 12 gennaio 2024. Nella notte tra giovedì e venerdì andra in scena il turno conclusivo delle qualificazioni dell’Australian open, dove si affronteranno Hugo Gaston contro Lloy Harris.

Pronostico Gaston-Harris 12 gennaio 2024: lo stato di forma dei tennisti

Match molto interessate che vale tanto per entrambi i giocatori. Questi due tennisti sono abituati a stare in questi palcoscenici, e sicuramente daranno tutto oggi per avere un posto nel tabellone principale degli Australian Open 2024.

Gaston arriva a questo match non avendo concesso neanche un set nei 2 match di apertura. Dall’altra parte troviamo il sudafricano Harris, anche lui è reduce da due grandissime prestazioni. I due giocatori si sono affrontati una volta e al momento conduce Harris 1-0.

Pronostico Gaston-Harris 12 gennaio 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis ATP Adelaide.

Le nostre scommesse su Hugo Gaston-Lloyd Harris

Sulla carta il favorito per questo match è Harris, attenzione però che Gaston ha dimostrato più volte di non soffrire i big server, ma soprattutto di poter dar fastidio con i suoi tagli. Decidiamo di prenderci l’over 22.5 che troviamo a quota @1.85.

Sorteggiato il tabellone principale

Intanto è stato sorteggiato il tabellone principale. Il verdetto delle urne ci regala alcuni primi turni deluxe come Berrettini-Tsitsipas, Auger Aliassime-Thiem e Rybakina-Pliskova. Per Sinner c’è Van de Zandschulp e Arnaldi pesca la wild card Walton. Musetti ha Bonzi e c’è un possibile secondo turno Sonego-Alcaraz. Giorgi-Azarenka e Paolini-Shnaider, mentre Errani, Trevisan e Cocciaretto affronteranno una qualificata.

