Anteprima Australian Open 2024. E’ iniziato il primo slam del nuovo anno di Tennis che potrebbe aprirsi alla grande per i colori azzurri. Tra appassionati, scommettitori ed esperti, tutti concordano su Jannik Sinner contender vero in questo importante torneo, e spunta anche un algoritmo pro Jannik.

Anteprima Australian Open 2024: gli italiani credono in Jannik Sinner

Secondo gli italiani Jannik Sinner è il grande favorito per la vittoria dell’Australian Open. I dati raccolti da Planetwin365 parlano chiaro: quasi un italiano su due (il 48%) punta sul sul primo trofeo di uno Slam nella carriera del classe 2001. La strepitosa stagione appena trascorsa ha regalato a Sinner e agli appassionati di tutta Italia enormi soddisfazioni condite da prestazioni maiuscole e vittorie all’ultimo respiro contro quelli che saranno i suoi rivali più probabili: Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Lo spagnolo è già due volte campione Slam e vorrà iniziare il 2024 al meglio in un torneo che ha dovuto saltare lo scorso anno, per infortunio. Secondo le percentuali, il campione di Murcia ha il 36% dei consensi per la vittoria finale. Stupiscono, invece, i dati su Novak Djokovic: il dieci volte campione dello Slam “down under” ha dalla sua parte solamente il 3% degli appassionati, che forse non credono nell’ennesimo trionfo di un campione senza tempo.

Anteprima Australian Open 2024: anche l’algoritmo premia l’altoatesino

Secondo i bookmakers, Jannik è il terzo favorito, alle spalle di Nole e di Carlos Alcaraz ma secondo il ranking Elo (nato dall’idea di Arpad Emrick Elo, fisico e scacchista ungherese) sarebbe il 2° favorito assoluto con oltre il 30% di possibilità di vittoria che come vedremo è molto vicina a quella di Djokovic, con i due che staccano nettamente il resto del gruppo.

Elo è un algoritmo che si basa sul rivale affrontato e battuto e non sul turno raggiunto in un determinato torneo. In questo sistema si tiene conto anche del peso di una sconfitta e anche del valore dell’avversario affrontato. Per essere considerati nella classifica Elo è necessario che i giocatori abbiano preso parte ad almeno 10 tornei nelle ultime 52 settimane. Il sistema tiene conto anche di eventuali assenze dal circuito e del fattore K, ovvero una variabile in grado di assegnare un’importanza maggiore a determinate partite, come nei 1000 o negli Slam.

Comparatore Scommesse Sisal Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. Betway Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10).

Top-5 favoriti per la vittoria

1. Novak Djokovic (Serbia)

Testa di serie numero 1

Probabilità qualificazione al secondo turno: 99.1%

Probabilità qualificazione al terzo turno: 97.6%

Probabilità qualificazione agli ottavi: 91.0%

Probabilità qualificazione ai quarti: 86.1%

Probabilità qualificazione in semifinale: 76.7%

Probabilità qualificazione in finale 46.2%

Probabilità di vittoria: 34.2%

2. Jannik Sinner (Italia)

Testa di serie numero 4

Probabilità qualificazione al secondo turno: 95.3%

Probabilità qualificazione al terzo turno: 94.5%

Probabilità qualificazione agli ottavi: 92.2%

Probabilità qualificazione ai quarti: 86.9%

Probabilità qualificazione in semifinale: 72.5%

Probabilità qualificazione in finale 42.0%

Probabilità di vittoria: 30.7%

3. Carlos Alcaraz (Spagna)

Testa di serie numero 2

Probabilità qualificazione al secondo turno: 95.8%

Probabilità qualificazione al terzo turno: 88.2%

Probabilità qualificazione agli ottavi: 81.7%

Probabilità qualificazione ai quarti: 71.3%

Probabilità qualificazione in semifinale: 53.6%

Probabilità qualificazione in finale 34.4%

Probabilità di vittoria: 12.9%

4. Daniil Medvedev (Russia)

Testa di serie numero 3

Probabilità qualificazione al secondo turno: 97.3%

Probabilità qualificazione al terzo turno: 86.0%

Probabilità qualificazione agli ottavi: 73.9%

Probabilità qualificazione ai quarti: 55.9%

Probabilità qualificazione in semifinale: 44.3%

Probabilità qualificazione in finale 27.0%

Probabilità di vittoria: 10.1%

5. Alexander Zverev (Germania)

Testa di serie numero 6

Probabilità qualificazione al secondo turno: 88.0%

Probabilità qualificazione al terzo turno: 80.4%

Probabilità qualificazione agli ottavi: 72.9%

Probabilità qualificazione ai quarti: 57.3%

Probabilità qualificazione in semifinale: 26.9%

Probabilità qualificazione in finale 13.4%

Probabilità di vittoria: 3.3%

Quote Antepost: Djokiovic e Swiatek comandano le lavagne

Vediamo gli ultimi aggiornamenti sulle lavagne Snai delle quote antepost per la vittoria finale del primo slam di tennis del 2024. Nel maschile domina sempre Novak Djokovic che stacca Carlos Alcaraz, con lo spagnolo che paga il calo del finale dello scorso anno, ma si tiene alle spalle Jannik Sinner, dopodiché il salto è in doppia cifra con Daniil Medvedev, per non parlare di Zvererv e Rune. Dispersi gli altri italiani.

Nel femminile c’è sempre Iga Swiatek a dominare da favorita su Aryna Sabalenka, ma sono tra le favorite anche Rybakina e Pegula. Pche chance per l italiane, con Camila Giorgi la prima in lavagna, ma @250 volte la posta.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB