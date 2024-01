Favoriti Australian Open 2024. Vediamo nel dettaglio il primo slam della stagione 2024 di Tennis, l’Australian Open che parte come sempre con Djokovic favorito, ma attenzione alle sorprese, e anche al nostro Jannik Sinner.

Favoriti Australian Open 2024: Jannik in agguato

Il favorito dalle quote per la vittoria del primo slam del 2024 di Tennis, l’Australian Open, è sempre Novak Djokovic che ha vinto 4 delle ultime 5 edizioni e non perde una partita al National Tennis Centre di Melbourne Park dal 2018. Nole sempre più lanciato ed aiutato dalle assenze per infortunio di Rafael Nadal e anche dell’idolo di casa Nick Kyrgios.

Lo scorso anno Nole ha sfiorato il grande slam vincendo Australian Open, French Open, e lo US Open, ma perdendo in finale contro Alcaraz a Wimbledon. Trovarlo favorito anche in questa edizione non è così immediato visto che parliamo di un giocatore che ha partecipato al primo slam australiano nel lontano 2005, ben 19 anni fa! Di recente Djokovic ha rappresentato la Serbia alla United Cup di inizio gennaio, ma ha un pò deluso perdendo contro Alex de Minaur.

Proprio Carlos Alcaraz sarà il suo avversario principale secondo le quote. In appena 4 anni il fenomeno di Murcia è già diventato uno dei più forti giocatori al mondo, e ha già vinto un paio di slam in carriera. Ha superato Djokovic con una finale epica a Wimbledon come abbiamo detto, anche se ha chiuso l’anno in calo, perdendo il numero 1 del ranking mondiale. Alcaraz, che non ha giocato la scorsa edizione, inizierà il suo cammino contro Frances Richard Gasquet e potrebbe incrociare Tommy Paul al turno successivo.

Chiaramente anche Jannik Sinner è tra i favoriti. L’altoatesino ha vissuto un 2023 fantastico, con la vittoria della Coppa Davis, e nel 2024 sono in tanti a puntare sul fatto che si sbloccherà vincendo il primo slam. Il giovane azzurro in carriera ha già battuto Djokovic e anche Alcaraz, ed è arrivato al numero #4 del ranking mondiale. Sinner ha tenuto ottimi numeri negli aces e ha tenuto un 29% break rate, dietro solo a Djokovic, Alcaraz, e Medvedev. Jannik inizierà il torneo subito con un primo turno impegnativo contro Botic van de Zandschulp e al 4° turno potrebbe incrociare un cliente scomodo come Andrey Rublev.

Il russo numero 1 rimane però Daniil Medvedev che è stato scavalcato in quota da Jannik, ma rimane sempre un giocatore da tenere sott’occhio, soprattutto su queste superfici dove ha un record di 46-11. Daniil ha giocato due finali consecutive qui al AO, nel 2021 e nel 2022, perdendo in entrambi i casi. Ha chiuso il 2023 perdendo sia contro Alcaraz che contro Sinner, ma qui allo slam inizierà con un primo turno semplice contro un qualificato, e dopo dovrebbe incrociare le racchette con Emil Ruusuvuori.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Favoriti Australian Open 2024: quote alte e possibile sorprese

Quota alta per Alexander Zverev che sembra aver recuperato dal tremendo infortunio al French Open del 2022. Il tedesco ha chiuso il 2023 con un ottimo rendimento sul cemento e un paio di vittorie; di recente ha però perso contro Hubert Hurkacz ad inizio mese nella finale di United Cup. Zverev terzo migliore come aces e con un 20% break rate su cemento. Il tedesco, col seed 6, affronterà il connazionale Dominik Koepfer al primo turno e ai quarti potrebbe accendere una grande sfida con Alcaraz.

Grigor Dimitrov è ben lontano dai fasti del 2017 quando raggiunse il 3° posto nel ranking mondiale e da il suo meglio su cemento, ma lo abbiamo visto molto bene a Brisbane, in apertura di 2024, con un bel successo su Holger Rune. Dimitrov ha chiuso il 2023 al 13° posto come aces e 12° come maggior numero di break su cemento. Aprirà il torneo contro Marton Fucsovics e ai quarti potrebbe trovare Medvedev. Se credete nei miracoli si gioca @40 la sua vittoria finale.

Ancora più alta (@60) la quota antepost di Ben Shelton che lo scorso anno ha già sorpreso arrivando ai quarti di finale, ma è arrivato anche in semifinale allo US Open. Insomma, Shelton sta crescendo, e nei grandi eventi riesce a dare sempre qualcosa in più. Il servizio è il suo punto di forza, uno dei più potenti del ATP, ma da seed 16 inizierà subito con un match complicato contro Roberto Bautista Agut. Ai quarti potrebbe avere il rematch della semifinale all’ultimo US Open contro Djokovic.

I giocatori da evitare per l’Australian Open

Da evitare Frances Tiafoe che lo scorso anno è arrivato fino ai quarti di finale allo US Open, perdendo però contro il connazionale Shelton. Il nativo di Baltimore, da dopo Wimbledon. Ha perso 7 match su 11 e non lo abbiamo visto bene nemmeno nei match di esibizione che hanno aperto il 2024 ad Hong Kong. Tiafoe, oltre a non essere al suo meglio, avrà anche un cammino difficile secondo i sorteggi, con Borna Coric al primo turno e già al 3° turno potrebbe finire la sua corsa contro Daniel Altmaier o Khachanov.

Evitate anche Alex de Minaur che, senza Kyrgios, sarà l’australiano numero 1 nel torneo di casa. Arrivato al 10° posto del ranking mondiale, De Minaur si è preso il lusso di battere Djokovic in questo inizio di 2024, ma non facciamoci prendere troppo dall’entusiasmo visto che ha chiuso il 2023 con un record di 8-9 nei big match contro avversari in top-10.

Chiudiamo con un giocatore decaduto, Stenaos Tsitsipas che appena un anno fa giocava (e perdeva) la finale contro Djokovic.Il greco ha anche perso 4 delle ultime 5 partite, compresa la sconfitta contro Zverev in United Cup. Attenzione al primo turno contro Matteo Berretini che potrebbe già metterlo in difficoltà (speriamo per l’azzurro), e anche passando potrebbe trovare Aleksandar Vukic o Jordan Thompson al Round 2. In caso di ulteriore passaggio del turno, al 3° Round il greco potrebbe ritrovarsi contro un altro giocatore italiano, Lorenzo Musetti.

Australian Open Femminile: chi può battere Swiatek?

Vediamo anche le protagoniste in ambito femminile, con Iga Swiatek favorita, anche se non ha mai vinto in Australia. La Swiatek ha perso pochissimo nel 2023 e ha iniziato il 2024 con un perfetto 5-0 alla United Cup. Dovrà vedersela con Aryna Sabalenka che è la campionessa in carica qui e che ha iniziato la stagione con un record di 4-1 e un ottimo rendimento a Brisbane dove è arrivata in finale eliminando giocatrici importanti come Viktoria Azarenka.

Elena Rybakina completa le big 3 e a 24 anni ha già vinto uno slam, il Wimbledon di due anni fa, anche se da allora ha sempre un pò deluso nei majors di tennis. Di recente ha però battuto Sabalenka vincendo il WTA Brisbane (6 vittorie negli ultimi 7 match giocati) e domina 4-1 nei precedenti contro Swiatek. Da segnalare tra le favorite anche Coco Gauff che ha vinto lo US Open del 2023 e che potrà contendere anche l’AO, ma avrà un cammino tosto.

Quote alte e possibili sorprese con la giovanissima Mirra Andreeva che a soli 16 anni ha già un record personale di 81-21 e ha iniziato il 2024 con un record di 3-1, arrivando ai quarti di finale di Brisbane. Quota alta anche per Jelena Ostapenko, campionessa del French Open 2017 e una delle giocatrici più difficili da pronosticare, capace di periodi di grandi vittorie, alternati a periodi di rendimenti pessimi. In che forma lo troveremo questa volta?

Tra le giocatrici da evitare c’è Jessica Pegula, nonostante un avvio da 3-1 di record nel 2024, anche se ha perso a Brisbane da netta favorita contro Katie Boulter. Anche su Naomi Osaka (due volte vincente del AO) non siamo ottimisti dopo aver saltato il 2023 per la nascita del primo genero. A Brisbane l’abbiamo vista male, eliminata al 2° turno da Karolina Pliskova. Infine Ons Jabeur che sembra un pò sopravalutata e che non abbiamo ancora visto nel 2024, ma sappiamo che nelle ultime 2 edizioni a Melbourne Park non ha mai superato i quarti.

Vincitori ultimi Australian Open

Vediamo gli ultimi vincitore dell’Australian Open di Tennis, sia maschile che femminile.

2023 Novak Djokovic Aryna Sabalenka

2022 Rafael Nadal Ashleigh Barty

2021 Novak Djokovic Naomi Osaka

2020 Novak Djokovic Sofia Kenin

2019 Novak Djokovic Naomi Osaka

2018 Roger Federer Caroline Wozniacki

2017 Roger Federer Serena Williams

2016 Novak Djokovic Angelique Kerber

2015 Novak Djokovic Serena Williams

2014 Stan Wawrinka Li Na

2013 Novak Djokovic Victoria Azarenka

2012 Novak Djokovic Victoria Azarenka

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB