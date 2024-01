Pronostico Sinner-Baez 19 gennaio 2024. Nella notte tra giovedì e venerdì andranno in scena i sedicesimi di finale dell’Australian open, dove si affronteranno Jannik Sinner contro Sebastian Baez.

Pronostico Sinner-Baez 19 gennaio 2024: lo stato di forma dei tennisti

Match dei sedicesimi di finale dell’Australian Open 2024 molto interessate che vale tanto per entrambi i giocatori, sopratutto per il nostro Sinner, che come ha dichiarato, ha voglia di fare bene qui in Australia.

Entrambi sono reduci da buonissime prestazione, Jannik arriva qui senza aver concesso nemmeno un set. Dall’altra parte troviamo Baez, reduce da due grandi partite, sia contro Galan che contro Wolf. I due giocatori si sono affrontati una volta e al momento conduce Sinner 1-0.

Pronostico Sinner-Baez 19 gennaio 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Sebastian Baez

Sulla carta il favorito per questo match è Sinner, e siamo molto convinti che dominerà la partita. Attenzione però solo al ritmo imposto da Baez che alla lunga può comunque infastidire l’altoatesino. Decidiamo di prenderci il 3-1 di Sinner a quota @3.80 circa.

