Quote Sinner-Rublev 23 gennaio 2024. Continua il primo slam della nuova stagione di Tennis, l’Australian Open 2024 con Jannik Sinner che sta dando spettacolo e dominando gli avversari. Anche ai quarti di finale contro Andrey Rublev, l’altoatesino domina in quota.

Quote Sinner-Rublev 23 gennaio 2024: Jannik va come un treno

Continua il primo slam del 2024 di Tennis, l’Australian Open giunto ai quarti di finale. Per questo turno la redazione ha preparato una scommessa a quota @1.80 sul match tra Fritz-Djokovic che trovate QUI, ma non possiamo non parlare anche del talento del tennis azzurro. Servono due ore e 34 minuti a Jannik Sinner (4ª testa di serie del torneo) per vincere la battaglia contro Karen Khachanov, testa di serie numero 15 del seeding, che disputa una grande partita ma esce sconfitto dagli ottavi in tre set col punteggio di 6-4, 7-5, 6-3. Martedì, ai quarti di finale, l’altoatesino affronterà un altro russo, Andrey Rublev, testa di serie numero 5 del torneo.

I precedenti recitano 4-2 per l’azzurro, ma va sottolineato come i due successi del russo siano giunti entrambi per ritiro di Sinner: accadde sia nel 2020, negli ottavi a Vienna, dopo 3 game, sia nel 2022, agli ottavi del Roland Garros, nel terzo set. Gli altri quatto precedenti sorridono a Sinner, vittorioso nel 2021 nei quarti a Barcellona in due set, nel 2022 a Montecarlo, in rimonta dopo aver ceduto il primo parziale, e per due volte nel 2023, sempre in due partite, negli ottavi a Miami ed in semifinale a Vienna.

Le dichiarazioni di Jannik Sinner

Queste le parole di Sinner dopo il match: “Non vedo l’ora di giocare, sarà complicato: la affronterò con il sorriso. Era da tanto che non giocavamo contro, Karen è un avversario tosto, un giocatore incredibile dal punto di vista mentale e fisico. In passato ho vinto con lui, ma ogni partita ha una storia a sé. Sono contento della vittoria, ma è stata difficile. Abbiamo un tennis simile, a volte sembra una partita di ping-pong”.

L’altoatesino ha poi continuato: “A volte cerco di variare e sono felice del risultato. Non sono sempre freddo, ma cerco di far vedere poche emozioni quando perdo un punto. Ma certo sono infastidito e metto la faccia da poker”.

Quote Sinner-Rublev 23 gennaio 2024: anche i book con Sinner

Secondo gli esperti di Snai, il prossimo incontro dell’altoatesino non dovrebbe portare a un cambio di registro: il successo del numero uno italiano si gioca @1.25 contro il russo Rublev @3,85. L’azzurro è l’unico tennista rimasto in tabellone a non aver ancora perso un set, e anche per questa sfida e Sinner è in vantaggio per 4-2 ma gli unici due successi di Rublev sono arrivati per il ritiro del giocatore di San Candido.

Il quinto 3-0 di Sinner agli Australian Open si gioca @2,60 su Sisal mentre lo stesso risultato esatto ma in favore del russo pagherebbe @13 volte la posta. Un dato curioso del cammino fin qui perfetto di Jannik è che il primo set di ogni partita è sempre stato contrassegnato da un numero pari complessivo di game: ecco allora che un 6-4 nel primo set, a favore di Sinner, è offerto @4,5: si sale @8,00 per un 6-2, @11 per un 7-5 mentre un 6-0, come quello inflitto a Baez nel terzo turno, pagherebbe @24 volte la posta. La quota Over 35.5 game totali è nettamente avanti @1,63, rispetto all’Under 35.5 @2,10.

Sinner continua a inseguire anche il primo titolo Slam in carriera e le sue prestazioni sostengono con forza la candidatura al titolo australiano. In quota antepost per la vittoria finale Jannik si gioca @4,50 (a inizio torneo era a 7) ed è sempre dietro al superfavorito Nole Djokovic, offerto @2, e a Carlos Alcaraz, visto @3,75. Resta viva anche l’ipotesi clamorosa che il primo trionfo Slam arrivi senza perdere nemmeno un set: su Sisal, infatti, questa opzione paga @16 volte la posta.