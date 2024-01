Pronostico Sinner-Medvedev 28 gennaio 2024. Domenica mattina (dalle ore 09:30 italiane) andra in scena la finale dell’Australian open, dove si affronteranno Jannik Sinner contro Danil Medvedev , l’Italia va per la storia.

Pronostico Sinner-Medvedev 28 gennaio 2024: lo stato di forma dei tennisti

Finale degli Australian Open 2024, primo slam della nuova stagione di tennis, che potrebbe essere storica, con Jannik Sinner che sfida Daniil Medvedev.

Sinner si presenta a questo match con delle prestazioni assurde, ma sopratutto con la consapevolezza di aver battuto ancora una volta il numero uno al mondo Novak Djokovic. Sinner potrà diventare il primo italiano a vincere un torneo dello Slam.

Dall’altra parte troviamo Medvedev che è reduce da una maratona di quasi 5 ore contro Zverev, dopo esser stato sotto 2-0.

I due giocatori si sono affrontati 9 volte e al momento conduce Medvedev 6-3. Da notare però sicuramente è il fatto che Sinner abbia vinto gli ultimi 3.

Pronostico Sinner-Medvedev 28 gennaio 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo atteso match di Tennis.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Daniil Medvedev

Sulla carta il favorito per questo match è Sinner, ma attenzione che Medvedev ha dimostrato soprattutto su questi campi che non muore mai. Decidiamo dunque di prenderci la vittoria di Sinner per 3-1 o 3-2 che troviamo a quota @2.20 circa e cerchiamo di incassare la 4° free pick consecutiva in questi ottimi Australian Open.

