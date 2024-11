Manca ancora molto al primo slam del 2025, l’Australian Open, ma vediamo già l’anteprima visto che sono uscite le quote più stabili in queste ore, con Jannik Sinner giustamente favorito, e su cui gochiamo subito in antepost @3 volte la posta. Anteprima Australian Open 2025.

Anteprima Australian Open 2025: quando si gioca il primo slam dell’anno?

Da Domenica 12 Gennaio a Domenica 26 gennaio andrà in scena il primo slam di stagione di tennis, Australian Open 2025.

Dopo la strabiliante vittoria di Jannik Sinner nel 2024 ci si aspetta veramente un inizio di stagione molto interessante per capire se Jannik possa riconfermare i risultati ottenuti nell’anno precedente. Attenzione anche al ritorno in tour di Nick Kyrgios, che ha dichiarato di voler affrontare subito Sinner per testare il suo livello.

Quale potrebbe essere il tabellone del numero 1 al mondo, Jannik Sinner?

Ci sono ancora da attendere diverse settimane, ci sono da fare i match di qualificazione, e da sorteggiare il Main Draw, ma andiamo comunque a vedere quali sono gli ostacoli che potrebbe incontrare Jannik Sinner nel primo slam dell’anno per il tennis, in cui l’azzurro si presenta come numero 1 al mondo dopo un 2024 impressionante, caratterizzato dal trionfo in un altro Slam (US Open), dal sigillo alle ATP Finals, da tre Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai) e dall’apoteosi in Coppa Davis.

Abbiamo una certezza, Sinner potrà affrontare Alexander Zverev soltanto in un’eventuale finale, visto che il tedesco occupa il secondo posto nel ranking ATP e dunque verrа inserito dall’altra parte del tabellone.

Carlos Alcaraz potrebbe invece essere un avversario in semifinale: lo spagnolo, che ha vinto gli ultimi tre scontri diretti ufficiali con Sinner (capace perт di primeggiare al Six Kings Slam), si trova al terzo posto nella classifica mondiale e dunque potrebbe finire dalla stessa parte dell’italiano. L’alternativa sarebbe lo statunitense Taylor Fritz, numero 4 giа liquidato negli atti conclusivi degli US Open e delle ATP Finals.

Nei potenziali quarti di finale c’è la possibilità di un big match subito contro Novak Djokovic, battuto in semifinale nell’ultima edizione) visto che il serbo occupa il settimo posto nel ranking, da non sottovalutare il russo Daniil Medvedev (numero 5, sconfitto in finale dieci mesi fa e battuto piщ volte in stagione), sarebbero piщ graditi l’altro russo Andrey Rublev (numero 8) o il norvegese Casper Ruud (numero 6).

Agli ottavi di finale ci sarebbe un tennista tra il 13° e il 16° posto della classifica: al momento sono il danese Holger Rune, il francese Ugo Humbert, il britannico Jack Draper e il polacco Hubert Hurkacz.

Al terzo turno uno tra il 25° e il 32° posto: al momento si tratta del ceco Tomas Machac, dell’australiano Jordan Thompson, dell’argentino Sebastian Baez, del ceco Jiri Lehecka, del canadese Felix Auger-Aliassime, dell’argentino Francisco Cerundolo, del francese Giovanni Mpetshi Perricard, ma anche di Flavio Cobolli per un derby azzurro.

Nei primi due turni non incrocerа teste di serie (i migliori 32): resta viva la suggestione di un primo turno con Nick Kyrgios, che più volte si è scagliato a mezzo stampa contro Sinner negli ultimi mesi, in particolare sul caso doping.

Quote Antepost Australian Open 2025

Vediamo le quote aggiornate sulla vittoria finale del primo slam del 2025 di Tennis. Jannik Sinner parte davanti a tutti, con Carlos Alcaraz primo avversario, ma rimane vicino anche Novak Djokovic mentre con Alexander Zverev si sale in doppia cifra, comunque dietro a Daniil Medvedev.

-JANNIK SINNER 3.00

-CARLOS ALCARAZ 3.25

-NOVAK DJOKOVIC 3.75

-ALEXANDER ZVEREV 11.00

-DANIL MEDVEDEV 8.00

-TAYLOR FRITZ 34.00

-JACK DRAPER 34.00

-STEFANOS TSITSIPAS 41.00

Guida TV: dove vedere l’Australian Open di tennis?

Gli Australian Open saranno visibili su Sky sport a partire dal 12 di Gennaio.

Quanto è il montepremi dell’Australian Open 2025?

Vincitore : 1.933.403 euro.

Finalista perdente: 1.058.768 euro.

Semifinale: 607.641 euro.

Premio di partecipazione al primo turno: 73.650 euro.

Il nostro pronostico antepost su chi vincerà l’Australian Open 2025

Ci aspettiamo un torneo molto duro e ricco di partite mozzafiato. Non è facile fare un pronostico in questo momento dell’anno, visto che i giocatori torneranno in campo dopo un mese di stop.

Decidiamo comunque di dare fiducia a Jannik, che in questo 2024, ha dimostrato di essere veramente l’uomo da battere.

