Sorteggiato il tabellone delle qualificazioni per l’Australian Open, il primo slam del nuovo anno di Tennis. A Melbourne tanti italiani ed italiane in gioco per la qualificazione al main draw, vediamo la situazione al via. Qualificazioni Australian Open 2025.

Qualificazioni Australian Open 2025: il tabellone dal 6 al 9 gennaio

Il primo Slam dell’anno 2025 di Tennis, l’Australian Open, prenderà il via dal 12 gennaio col main draw ma prima, dal 6 al 9 gennaio, si gioca il tabellone delle qualificazioni che definirà i tennisti che saranno al via del Major dalla porta principale.

Tra i big già qualificati c’è ovviamente il nostro numero 1 del mondo, Jannik Sinner, che in quota @2.50 parte in testa alle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale, con l’altoatesino davanti a tutti, e il solito Carlos Alcaraz come primo avversario, ma staccato @4 volte la posta, poi arriva Novak Djokovic @5, anche se il serbo non ha convinto nelle prime uscite del 2025. In doppia cifra tutti gli altri, ad iniziare da Alexander Zverev.

Qualificazioni Australian Open 2025 maschili

Sono sei gli azzurri che si giocheranno l’accesso al Main Draw passando dal tabellone delle qualificazioni. Mattia Bellucci affronterа l’australiano Pavle Marinkov e non ci sono precedenti tra loro, mentre assisteremo al derby tricolore tra Francesco Passaro e il rientrante nel circuito Giulio Zeppieri, dopo il periodo di stop per problemi al polso e l’operazione.

A definire il quadro Matteo Gigante opposto al dominicano Nick Hardt, Gianluca Mager contro l’americano Brandon Holt e Federico Arnaboldi contro il cinese di Taipei, Chun-Hsin Tseng.

Qualificazioni Australian Open 2025 femminili

Tra le donne, vista la rinuncia di Martina Trevisan per problemi fisici, sono quattro le tenniste italiane al via delle qualificazioni. Ci sarà la veterana Sara Errani a guidare le nostre giocatrici, con l’esperta azzurra che se la vedrà nel primo round contro la russa Alina Korneeva.

Lucrezia Stefanini, invece, giocherа contro la spagnola Leyre Romero Gormaz. In corsa anche Nuria Brancaccio contro la tedesca Tamara Korpatsch e Giorgia Pedone contro la rumena Miriam Bianca Bulgaru, quest’ultima protagonista di un’ottima fase finale nel 2024, vede avversario pericoloso per la Pedone.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.