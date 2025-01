Domani mattina, non prima delle ore 07.00 italiane, andrà in scena il terzo turno del tabellone principale degli Australian Open, dove si affronteranno Ben Shelton contro Lorenzo Musetti, con l’italiano che cercherà di avanzare nel primo slam dell’anno, dopo aver vinto il derby azzurro lo scorso turno. Pronostico Shelton-Musetti 18 gennaio 2025.

Pronostico Shelton-Musetti 18 gennaio 2025: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere l’analisi del match valido per il terzo turno (16° di finale) degli Australian Open 2025, il primo slam dell’anno di Tennis, con in campo Ben Shelton-Lorenzo Musetti.

Ben Shelton arriva a questo match con due grandi vittorie, dove ha lasciato solo un set per strada. Dall’altra parte troviamo Lorenzo Musetti, che è reduce da due grandissime partite, soprattutto nel derby contro Matteo Arnaldi. I due giocatori si sono affrontati due volte e al momento conduce Musetti 2-0.

Guida TV Australian Open: dove vedere Ben Shelton-Lorenzo Musetti?

Tutti gli Australian Open 2025 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Migliori quote Ben Shelton-Lorenzo Musetti, Australian Open 2025

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis valido per il primo turno dell’Australian Open. Musetti sfavorito, si gioca a quota massima @2.30 su NetBet e Sisal mentre la vittoria di Shelton la troviamo @1.63 di massima su Snai.

Le nostre scommesse su Ben Shelton-Lorenzo Musetti

Ci aspettiamo un match complicato, dove decidiamo comunque di dare fiducia a Musetti. Il nostro pronostico è il due di Musetti a quota 2.30.

