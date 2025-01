Domenica mattina (ore 09.30 italiane) il numero 1 al mondo, Jannik Sinner, cercherà di difendere il titolo vinto l’anno scorso a Melbourne, per questo primo slam del 2025 di Tennis, l’Australian Open 2025. L’altoatesino sfiderà il tedesco Alexander Zverev da favoritissimo, ma c’è un altra Italia in finale, quella di doppio dove Vavassori-Bolelli ci riprovano dopo la delusione dello scorso anno. Saranno invece Aryna Sabalenka-Madison Keys a sfidarsi nel femminile Pronostico Sinner-Zverev 26 gennaio 2025.

Pronostico Sinner-Zverev 26 gennaio 2025: lo stato di forma dei tennisti

Tutto pronto a Melbourne per la finale del primo slam del 2025 di Tennis, l’ATP Australian Open 2025 che domenica mattina (ore 09.30 italiane) vedrà in campo Jannik Sinner-Alexander Zverev per la finalissima, col numero 1 al mondo, Sinner, che cercherà di difendere il titolo vinto lo scorso anno qui alla Rod Laver Arena, e il nostro tifo sarà doppio visto che avevamo giocato in antepost sull’azzurro vincente torneo @3 già a fine novembre.

Sarà la più classica delle finali tra il numero 1 e il numero 2 del seeding, il tedesco Alexander Zverev, che è arrivato qui dopo aver superato al quarto turno il francese Ugo Humbert, poi ha battuto Tommy Paul nei quarti prima della semifinale durata solo un set contro Novak Djokovic, prima dell’abbandono del serbo.

Jannik Sinner invece ha eliminato nell’ordine: il cileno Jarry, la wild card Schoolkate, l’americano Giron, il danese Holger Rune, il padrone di casa Alex De Minaur e Ben Shelton in semifinale.

I precedenti tra Jannik Sinner ed Alexander Zverev

Jannik Sinner e Alex Zverev si sono affrontati in sei occasioni, con il tedesco in vantaggio per 4-2 negli scontri diretti. Il loro primo incontro risale al 2020, durante il Roland Garros, dove Sinner ha avuto la meglio in quattro set con il punteggio di 6-3 6-3 4-6 6-3.

Successivamente, Zverev ha dominato i successivi quattro incontri, vincendo a ripetizione: a Colonia nel 2020, agli US Open nel 2021, a Monte Carlo nel 2022 e nuovamente agli US Open nel 2023. L’ultima sfida, però, sorride al giocatore azzurro, in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati qualche mese fa.

Montepremi ed albo d’oro Australian Open

Montepremi ancora al rialzo in Australia, considerando che per l’edizione 2025 si è arrivati ad un complessivo di 96,5 milioni di dollari australiani (poco più di 58 milioni di euro) ovvero 10 milioni in più rispetto al Prize pool del 2024, un incremento dell’11,6%. Al campione andranno 3.5 milioni di dollari australiani, circa €2.104.440 al cambio attuale, mentre i finalisti si sono già assicurati €1.142.411.

Ecco gli ultimi 20 vincitori dello slam australiano del ATP di Tennis.

2024 – Jannik Sinner (Italia)

2023 – Novak Djokovic (Serbia)

2022 – Rafael Nadal (Spagna)

2021 – Novak Djokovic (Serbia)

2020 – Novak Djokovic (Serbia)

2019 – Novak Djokovic (Serbia)

2018 – Roger Federer (Svizzera)

2017 – Roger Federer (Svizzera)

2016 – Novak Djokovic (Serbia)

2015 – Novak Djokovic (Serbia)

2014 – Stanislas Wawrinka (Svizzera)

2013 – Novak Djokovic (Serbia)

2012 – Novak Djokovic (Serbia)

2011 – Novak Djokovic (Serbia)

2010 – Roger Federer (Svizzera)

2009 – Rafael Nadal (Spagna)

2008 – Novak Djokovic (Serbia)

2007 – Roger Federer (Svizzera)

2006 – Roger Federer (Svizzera)

Guida TV Australian Open: dove vedere Jannik Sinner-Alexander Zverev?

Il match tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, valido per la finale degli Australian Open 2025, è in programma domenica 26 gennaio dalle 9:30 (ora italiana).

Le partite degli Australian Open saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2 e in streaming su Discovery +.

Migliori quote Jannik Sinner-Alexander Zverev, Australian Open 2025

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis valido per il primo turno dell’Australian Open. Super favorito Sinner @1.37 su Goldbet e @1.36 su NetBet mentre la vittoria di Zverev si gioca @3.20 su Sisal e @3.10 su Snai.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Alexander Zverev

In questo audio il nostro esperto di scommesse sul Tennis, Brian, analizza il percorso dei due giocatori, la finale, e ci da un consiglio per le scommesse.

Anche Vavassori e Bolelli vogliono entrare nella storia nel doppio

A Melbourne c’è anche un’altra Italia in finale. Si tratta della coppia Vavassori-Bolelli, che contro il duo formato dal britannico Henry Patten e dal finlandese Harri Heliovaara vanno a caccia del successo in Australia dopo la delusione della finale persa lo scorso anno: il gradino più alto del podio si gioca @1,72 su Sisal. Vale invece @2 l’affermazione degli avversari.

La finale di doppio maschile tra Bolelli/Vavassori contro Heliovaara/Patten è in programma sabato 25 gennaio subito dopo la finalissima femminile, in programma alle 9.30 ora italiana.

Precedenti Vavassori/Bolelli-Heliovaara/Patten e il percorso delle coppie

Precedenti Vavassori/Bolelli-Heliovaara/Patten:

2024 – Wimbledon, R64 (erba outdoor): Harri Heliovaara/Henry Patten b. Simone Bolelli/Andrea Vavassori 2-0 (6-3, 6-4)

2024 – Pechino, F (cemento outdoor): Simone Bolelli/Andrea Vavassori b. Harri Heliovaara/Henry Patten 2-1 (4-6, 6-3, 10-5)

Percorso Bolelli-Vavassori all’Australian Open 2025

Primo turno – Bolelli/Vavassori b. Frantzen/Jebens 2-0 (6-3, 6-4)

Secondo turno – Bolelli/Vavassori b. Hidalgo/Darderi 2-0 (7-6, 7-6)

Terzo turno – Bolelli/Vavassori b. Munar/Martinez 2-0 (6-3, 7-6)

Quarti di finale – Bolelli/Vavassori b. Borges/Cabral 2-0 (6-4, 7-6)

Semifinale – Bolelli/Vavassori b. Goransson/Verbeek 2-1 (2-6, 6-3, 6-4)

WTA Australian Open 2025: finale Sabalenka-Keys

A sfidarsi per la finale femminile non ci saranno atlete azzurre, ma Aryna Sabalenka-Madison Keys. La bielorussa vuole una storica tripletta dopo i successi del 2022 e 2023, mentre per la statunitense sarebbe una prima volta assoluta a livello Slam.

La Keys ha già fatto una piccola impresa avendo eliminato Iga Swiatek in semifinale, con la polacca, che stava disputando il torneo perfetto, che spreca un match point nell’undicesimo game del terzo set poi cade al match tie-break, ripresa e infine sconfitta da una super versione dell’americana. Finisce 5-7 6-1 7-6(8) in oltre due ore e mezza. Sabalenka ringrazia già l’americana visto che con quel risultato Aryna rimarrà numero 1 del ranking WTA aldilà del risultato della finale.

Tutte le quote sulle finali dell’Australian Open 2025

L’ultimo ostacolo tra il bis di Sinner agli Australian Open si chiama Alexander Zverev. Sinner parte favorito: gli esperti di Planetwin365 offrono a 1,34 contro 3,30 di Zverev, a caccia del suo primo successo in un Major. Un’affermazione del 23enne di San Candido in tre set è in lavagna a 3,10 su Snai. A 3,40 e 5,25 si gioca il suo successo rispettivamente in quattro e cinque. Una vittoria del tedesco in tre set vale infine 11 volte la giocata.

