Sarà il romano Flavio Cobolli ad aprire il tabellone maschile principale del primo slam di tennis del 2026, l’Australian Open, che lo vedrà in campo nel primo match contro il qualificato britannico Arthur Fery. Pronostico Cobolli-Fery 18 gennaio 2026.

Pronostico Cobolli-Fery 18 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Arthur Fery, match di tennis valido per il primo turno dello slam dell’Australian Open 2026.

Il primo italiano a scendere in campo nel tabellone principale di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis sarà Flavio Cobolli, numero 20 del seeding e numero 22 al mondo, che di recente abbiamo visto impegnato alla United Cup (una vittoria 2-1 contro Wawrinka e una sconfitta 1-2 contro Rinderknech) e poi ha vinto per 2 set a 0 al Kooyong contro l’australiano Tu.

La sfida del romano è contro il qualificato britannico Arthur Fery che è arrivato fin qui vincendo 3 match, tutti per 2 set a 0, contro Winter, Tomic e infine Prizmic. Prima Fery aveva iniziato l’anno con un ritiro alle qualificazioni del Challenge di Canberra.

Pronostico Cobolli-Fery 18 gennaio 2026

Pronostico Cobolli-Fery 18 gennaio 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Arthur Fery?

Il match aprirà il programma della John Cain Arena ed andrà in scena a partire dall’1.00 ora italiana. a diretta tv del match Cobolli-Fery, valido per il primo turno degli Australian Open 2026 di tennis, non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su discovery+.

Migliori quote per Flavio Cobolli-Arthur Fery

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Flavio Cobolli-Arthur Fery
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.422.75
1.403.00
1.392.85
1.402.85
1.392.85

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Arthur Fery

Si tratterà di una prima volta assoluta tra i due, dato che non ci sono precedenti. Sulla carta non ci dovrebbero essere problemi per Cobolli contro il numero 185 al mondo, che non sembra neanche nel suo momento migliore, quindi andiamo col romano con handicap.

PRONOSTICO: COBOLLI -4.5 GAMES @1.95 SISAL

