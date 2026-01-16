Inizia anche il tabellone principale del primo slam di tennis femminile a Melbourne, l’Australian Open 2026 e nella notte italiana di domenica la nostra rappresentante azzurra più forte, Jasmine Paolini, sfiderà la qualificata Aliaksandra Sasnovic. Pronostico Paolini-Sasnovic 18 gennaio 2026.

Pronostico Paolini-Sasnovic 18 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jasmine Paolini-Aliaksandra Sasnovic, match di tennis valido per il primo turno dello slam dell’Australian Open 2026 femminile.

Dopo aver perso il primo test contro Rybakina nel corso dell’Opening Week che precede il primo Slam della stagione, la toscana Jasmine Paolini tornerà in campo per provare a partire con il piede giusto nel tentativo di replicare almeno il terzo turno raggiunto nel 2025, e magari di migliorarlo ancora per la numero 7 al mondo.

La sfida è con la russa numero 102 al mondo, Aliaksandra Sasnovic che è dovuta passare dai tre match di qualificazione prima di approdare al main draw del primo slam dell’anno. Sasnovic ha superato per 2-0 Efremova e Deichmann nei primi 2 turni preliminari, e poi se l’è giocata in un match tirato e vinto 2-1 contro l’ucraina Snigur. Prima Sasnovic si era riscaldata aprendo il 2026 al WTA Brisbane dove è uscita agli ottavi perdendo 0-2 per mano di Samsonova.

Guida TV Tennis: dove vedere Jasmine Paolini-Aliaksandra Sasnovic

Il match tra Jasmine Paolini ed Aliaksandra Sasnovich, valido per il primo turno del torneo di singolare femminile dell’Australian Open 2026, si giocherà domenica 18 gennaio sulla Rod Laver Arena come primo match alle ore 1:30 italiane (le 11:30 in Australia). Il match sarà in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+ ed HBO Max.

Migliori quote per Jasmine Paolini-Aliaksandra Sasnovic

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Jasmine Paolini-Aliaksandra Sasnovic

C’è un solo precedente tra Jasmine Paolini ed Aliaksandra Sasnovich, datato 5 agosto 2020. In quell’occasione la bielorussa superò con un netto 6-0 6-2 in 1h 13′ l’azzurra agli ottavi di finale del WTA di Palermo. Per questo primo turno dello slam australiano ci aspettiamo un risultato decisamente diverso e diamo fiducia al riscatto dell’azzurra con handicap.

PRONOSTICO: PAOLINI -3.5 GAMES @1.80 BET365

