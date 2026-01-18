Nella notte tra lunedì e martedì entra in campo il bi campione in carica, e favorito per il tris a Melbourne, Jannik Sinner, che nel primo turno dell’Australian Open sfiderà il francese Hugo Gaston. Pronostico Sinner-Gaston 20 gennaio 2026.
Pronostico Sinner-Gaston 20 gennaio 2026: analisi e statistiche
Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Hugo Gaston, match di tennis valido per il primo turno dello slam dell’Australian Open 2026.
Comincia la caccia al tris consecutivo per Jannik Sinner agli Australian Open. Il fuoriclasse altoatesino si presenta da testa di serie numero 2 del torneo, ma è chiamato a difendere il titolo conquistato nei precedenti anni. Sinner è già sceso in campo a Melbourne nell’Opening Week contro Felix Auger-Aliassime (vittoria al terzo set) e prima aveva perso l’esibizione contro il grande rivale, Alcaraz, a Seul.
Sfida col francese Hugo Gaston, 58° nel ranking ATP che arriva da un sedicesimo di finale ad Auckland, perso contro Norrie, e prima si era già scaldato a Brisbane in questo inizio del 2026, ma in quel caso era uscito subito al 3° set per mano di un italiano, Arnaldi.
Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Hugo Gaston?
L’incontro tra Jannik Sinner e Hugo Gaston, valido per il primo turno dell’Australian Open 2026, è in programma martedì 20 gennaio alle ore 9:00 italiane. Sarà infatti il primo match della sessione serale alla Rod Laver Arena, ovvero sul campo centrale del Melbourne Park.
Le partite degli Australian Open saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre a discovery+ ed HBO Max. Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 18 gennaio 2026.
Migliori quote per Jannik Sinner-Hugo Gaston
Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.
Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Hugo Gaston
Entrambi i precedenti scontri diretti del fuoriclasse altoatesino contro il 24enne francese a livello ATP risalgono al 2021, con le vittorie dell’azzurro senza concedere set all’ATP 250 di Marsiglia e al Masters 1000 di Miami. Si tratta del primo precedente tra i due a livello Slam. Difficile fare puntate con quote così basse, e anche gli Over-Under non ci convincono, quindi come spesso ci capita con i primi turni di Jannik, andiamo con un no bet, aspettando match più probanti e quote più interessanti sull’altoatesino.
