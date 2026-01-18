Nella notte tra lunedì e martedì inizia anche l’Australian Open, primo slam della stagione 2026 di Tennis a Melbourne, per Lorenzo Musetti che si presenta da numero 5 al mondo, mai così in alto in carriera, e sfiderà il belga Raphael Collignon al primo turno. Pronostico Musetti-Collignon 20 gennaio 2026.

Pronostico Musetti-Collignon 20 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Musetti-Raphael Collignon, match di tennis valido per il primo turno dello slam dell’Australian Open 2026.

Lorenzo Musetti torna in campo dopo l’ennesima finale persa in carriera. Il carrarino si è arreso a Bublik in quel di Hong Kong, ma ha raggiunto il suo best ranking arrivando al numero 5 al mondo. Nella notte tra lunedì e martedì, Lorenzo farà il suo esordio a Melbourne, torneo dove in carriera ha raggiunto al massimo il terzo turno. Musetti è sistemato in una parte di tabellone che prevede l’eventuale secondo turno contro uno tra il connazionale Lorenzo Sonego e Carlos Taberner.

In questo avvio ci sarà da superare il belga Raphael Collignon (n.72 del ranking), giocatore con il quale non ci sono precedenti in carriera. Collignon ha raggiunto i quarti di finale a Brisbane, prima di arrendersi 0-2 a Nakashima, e poi nelle qualificazioni ad Adelaide ha affrontato un altro azzurro, Vavassori, perdendo subito per 2 set a 0.

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Raphael Collignon?

La sfida tra Lorenzo Musetti e Raphael Collignon si giocherà martedì 20 gennaio all’1:30 di mattina (orario italiano) sulla Margaret Court Arena di Melbourne.

Le partite degli Australian Open saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre a discovery+ ed HBO Max. Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 18 gennaio 2026.

Migliori quote per Lorenzo Musetti-Raphael Collignon

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Raphael Collignon

Non ci sono precedenti tra Lorenzo Musetti e il belga Raphael Collignon, quella di Melbourne sarà una prima volta assoluta per entrambi. Ci aspettiamo un avvio in discesa per l’azzurro che cercherà subito di regolare Collingnon per risparmiare forze in vista dei prossimi impegni che potrebbero essere subito tosti.

PRONOSTICO: UNDER 36.5 TOTAL GAMES @1.83 SNAI

