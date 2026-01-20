Pronostico Lorenzo Musetti-Lorenzo Sonego: derby azzurro al 2° turno dell’Australian Open 2026

Pronostico Musetti-Sonego 22 gennaio 2026
20 Gennaio 2026

Nella notte tra mercoledì e giovedì c’è subito un derby azzurro al secondo turno dell’Australian Open 2026, il primo slam di tennis del nuovo anno. Musetti parte avanti, ma ha dovuto faticare prima del ritorno di Collignon, mentre Sonego è partito a razzo con un 3-0 secco su Tabarner. Pronostico Musetti-Sonego 22 gennaio 2026.

Pronostico Musetti-Sonego 22 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Musetti-Lorenzo Sonego, match di tennis valido per il secondo turno dello slam dell’Australian Open 2026.

A 11 giorni di distanza dall’aver condiviso il trofeo in doppio a Hong Kong, i due Lorenzo del tennis italiano si affrontano nel secondo turno del primo slam di tennis del 2026 a Melbourne. Lorenzo Musetti ci arriva da numero 5 al mondo, ma dopo aver sofferto nel primo turno contro Raphael Collignon, superato al 5° set dopo il ritiro del belga. Musetti ha la possibilità di eguagliare il suo miglior risultato agli Australian Open (3° turno l’anno scorso, unico torneo major in cui non ha mai raggiunto almeno gli ottavi). Queste le dichiarazioni di Musetti prima del derby: “Sono contento per lui che abbia vinto al primo turno. A volte bisogna giocare anche contro gli amici. È difficile giocare queste partite, auguro il meglio a Sonny ma non troppo”.

Lorenzo Sonego invece è il numero 40 al mondo, ma ha iniziato alla grande regolando per 3 set a 0 lo spagnolo Carlos Taberner. Il torinese punta a ripetere i quarti di finale della scorsa edizione sfruttando tutta la propria esperienza. Queste le parole di Sonego alla vigilia del match: “È sempre difficile giocare contro un un amico. Lui è il quinto più forte al mondo e l’anno scorso ha disputato una stagione straordinaria arrivando alle Finals. Quest’anno è partito subito alla grande, è più bello averlo dalla mia parte quando ci gioco in doppio anziché contro, ma sicuramente sarà divertente”.

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Lorenzo Sonego?

Il match tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, valido per il 2° turno dell’Australian Open 2026, è in programma giovedì 22 gennaio. Orario e campo di gioco sono ancora da confermare.

Le partite degli Australian Open saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre a discovery+ ed HBO Max. Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 18 gennaio 2026.

Migliori quote per Lorenzo Musetti-Lorenzo Sonego

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Lorenzo Musetti-Lorenzo Sonego
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.363.00
1.363.20
1.353.05
1.333.15
1.333.15

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Lorenzo Sonego

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego si affrontano per la terza volta nel circuito professionistico. Il bilancio è in parità con una vittoria a testa: Musetti ha vinto a Vienna nel 2024, Sonego si è imposto nell’ultimo precedente al Masters 1000 di Parigi a ottobre dell’anno scorso. In entrambi i casi i match si disputarono al coperto, sarà quindi la prima sfida tra i due sul cemento outdoor.

PRONOSTICO: OVER 36.5 GAMES @1.76 SISAL

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
