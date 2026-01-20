Pronostico Jasmine Paolini-Magdalena Frech: secondo turno Australian Open femminile di tennis del 21-01-2026

Pronostico Paolini-Frech 21 gennaio 2026
20 Gennaio 2026

Jasmine Paolini è rimasta l’unica italiana nel tabellone femminile dell’Australian Open di tennis, dopo l’immediata eliminazione di Cocciaretto, e ora la Toscana apre favorita al secondo turno contro la polacca Magdalena Frech che non è da sottovalutare. Pronostico Paolini-Frech 21 gennaio 2026.

Pronostico Paolini-Frech 21 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jasmine Paolini-Magdalena Frech, match di tennis valido per il secondo turno dello slam dell’Australian Open 2026.

Jasmine Paolini ha subito staccato il pass per il secondo turno dell’Australian Open 2026 grazie al successo all’esordio contro Aliksandra Sasnovich, con la toscana che ci ha mandato anche in cassa grazie ad una vittoria netta per 6-1, 6-2.

Ora ci sarà la polacca Magdalena Frech, che si è imposta sulla slovena Veronika Erjavec facendo ancora meglio di Paolini con un 6-1 6-1. Attenzione a sottovalutare la polacca salita al numero 57 del ranking mondiale e che sembra aver recuperato bene dopo il ritiro agli ottavi ad Hobart contro Raducanu.

Guida TV Tennis: dove vedere Jasmine Paolini-Magdalena Frech?

Il match tra Jasmine Paolini e Magdalena Frech, valido per il secondo turno del torneo di singolare femminile dell’Australian Open 2026, si giocherà mercoledì 21 gennaio sulla Kia Arena come quarto match a partire dall’1:00 italiana.

Le partite degli Australian Open saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre a discovery+ ed HBO Max. Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 18 gennaio 2026.

Migliori quote per Jasmine Paolini-Magdalena Frech

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Jasmine Paolini-Magdalena Frech
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.254.00
1.254.00
1.243.80
1.243.90
1.253.95

Le nostre scommesse su Jasmine Paolini-Magdalena Frech

Ci sono due precedenti tra Jasmine Paolini e Magdalena Frech, entrambi datati 2023. Al Mutua Madrid Open vinse la polacca in 6-2 6-3, mentre al WTA di Cleveland qualche mese più tardi ad imporsi fu la toscana in 6-1 6-3. Quello che si giocherà all’Australian Open 2026, sarà dunque il terzo testa a testa.

PRONOSTICO: OVER 19.5 GAMES @1.66 GOLDBET

