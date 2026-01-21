Dopo la prima vittoria in uno slam ora Francesco Maestrelli sfiderà un mostro sacro, al 2° turno dell’Australian Open, primo slam di tennis del 2026, il giovane azzurro si è infatti regalato un match contro Novak Djokovic, col serbo che ovviamente apre nettamente favorito. Pronostico Maestrelli-Djokovic 22 gennaio 2026.

Pronostico Maestrelli-Djokovic 22 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Francesco Maestrelli-Novak Djokovic, match di tennis valido per il secondo turno dello slam dell’Australian Open 2026.

Dopo la prima vittoria in carriera in uno Slam di Tennis, Francesco Maestrelli è pronto per tornare in campo sul centrale della Rod Laver Arena per un match che non dimenticherà facilmente contro uno che questo slam a Melbourne lo ha vinto 10 volte! Superando il francese Terence Atmane al 5° set, Maestrelli si è infatti regalato un match contro Nole.

Novak Djokovic non sarà più quello di un tempo, ma rimane il numero 4 al mondo (Maestrelli è 141° ed è arrivato al Main Draw tramite le qualificazioni) ed è sempre un giocatore di altissimo livello, che ha aperto lo slam di Melbourne con un netto 3-0 sullo spagnolo Martinez, regolato nettamente col punteggio di 6-3, 6-2, 6-2. Nole di recente ha sfidato un altro italiano, ben più in alto in ranking (5°, proprio dietro al serbo), ovvero Musetti che ha superato per 2 set a 1 ad Atene.

Guida TV Tennis: dove vedere Francesco Maestrelli-Novak Djokovic?

La partita Maestrelli-Djokovic, così come tutti gli incontri degli Australian Open 2026, non sarà visibile in chiaro in tv. La copertura streaming è affidata a Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, disponibili in esclusiva streaming sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max, che offrono la visione di tutti i campi del torneo.

Migliori quote per Francesco Maestrelli-Novak Djokovic

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Francesco Maestrelli-Novak Djokovic

Ovviamente i due non si sono mai affrontati prima. Maestrelli ha davvero poche chance e direi che anche le quote siano abbastanza chiare. Non ci avventuriamo nemmeno in linee di handicap troppo alte o in giocate Over-Under, semplicemente passiamo questo match a livello di betting, ma ce lo gusteremo senza dubbio a livello sportivo.

PRONOSTICO: NO BET

