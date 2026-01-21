Pronostico Jannik Sinner-James Duckworth: analisi, guida tv, quote e scommesse tennis Australian Open del 22-01-2026

21 Gennaio 2026

Sarà un day5 dell’Australian Open 2026 di tennis davvero importante per i colori azzurri visto che oltre al derby tra Musetti e Sonego, a Maestrelli che sfida Djokovic, e a Darderi, torna in campo anche il numero 2 al mondo e campione in carica a Melbourne, Jannik Sinner, che sfiderà il padroni di casa James Duckworth in questo 2° turno. Pronostico Sinner-Duckworth 22 gennaio 2026.

Pronostico Sinner-Duckworth 22 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-James Duckworth, match di tennis valido per il secondo turno dello slam dell’Australian Open 2026.

Jannik Sinner torna in campo sul centrale della Rod Laver Arena per proseguire la sua caccia al tris consecutivo vincente qui a Melbourne, dopo che l’altoatesino ha aperto lo slam battendo piuttosto agilmente Hugo Gaston al primo turno col risultato di 6-2 6-1, prima del ritiro di quest’ultimo.

James Duckworth (n.88 del ranking) gioca in casa. L’australiano ha esordito a Melbourne superando Prizmic in un match comunque combattuto fino al 5° set, in cui Duckworth l’ha spuntata col risultato di 7-6 3-6 1-6 7-5 6-3. L’australiano in passato ha già battuto Sinner, ma era un altro Jannik, e le scorie di questo primo match, rispetto ad un Sinner riposato dopo aver passeggiato per soli 2 set dominanti, potrebbero farsi sentire, oltre al divario tecnico abbastanza netto.

Guida TV Tennis: dove vedere Francesco Maestrelli-Novak Djokovic?

L’incontro tra Jannik Sinner e James Duckworth, valido per il secondo turno dell’Australian Open 2026, è in programma giovedì 22 gennaio sulla Rod Laver Arena. La partita si giocherà dalle ore 9:00 italiane come primo match della sessione serale sul centrale.

Le partite degli Australian Open saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, ma anche su Discovery+ ed HBO Max, senza dimenticare gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels.

Migliori quote per Jannik Sinner-James Duckworth

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Jannik Sinner-James Duckworth
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.0150.00
1.0151.00
1.0113.00
1.0115.00
1.0115.00

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-James Duckworth

L’altoatesino ha vinto il primo confronto tra i due, nel 2020 a Colonia, e l’ultimo, nel 2021 ai quarti del torneo di Sofia. In mezzo, il successo dell’australiano al secondo turno del Masters 1000 in Canada (2021, ndr). Le quote per la vittoria di Sinner sono simboliche @1.01, ma a differenza del primo turno questa volta ci muoviamo anche su Jannik, prendendo una vittoria agevole con handicap anche se la linea è davvero molto alta o in alternativa Under 27.5 Games totali, una linea bassa sui 5 set, ma ci aspettiamo una vittoria agevole e veloce di Sinner, e vediamo un match che non dovrebbe andare oltre i 26 games (stimiamo una media di 25).

PRONOSTICO: SINNER -9.5 GAMES @1.62 SISAL / UNDER 27.5 GAMES @1.67 GOLDBET

