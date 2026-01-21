Sarà un day5 dell’Australian Open 2026 di tennis davvero importante per i colori azzurri visto che oltre al derby tra Musetti e Sonego, a Maestrelli che sfida Djokovic, e a Darderi, torna in campo anche il numero 2 al mondo e campione in carica a Melbourne, Jannik Sinner, che sfiderà il padroni di casa James Duckworth in questo 2° turno. Pronostico Sinner-Duckworth 22 gennaio 2026.

Pronostico Sinner-Duckworth 22 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-James Duckworth, match di tennis valido per il secondo turno dello slam dell’Australian Open 2026.

Jannik Sinner torna in campo sul centrale della Rod Laver Arena per proseguire la sua caccia al tris consecutivo vincente qui a Melbourne, dopo che l’altoatesino ha aperto lo slam battendo piuttosto agilmente Hugo Gaston al primo turno col risultato di 6-2 6-1, prima del ritiro di quest’ultimo.

James Duckworth (n.88 del ranking) gioca in casa. L’australiano ha esordito a Melbourne superando Prizmic in un match comunque combattuto fino al 5° set, in cui Duckworth l’ha spuntata col risultato di 7-6 3-6 1-6 7-5 6-3. L’australiano in passato ha già battuto Sinner, ma era un altro Jannik, e le scorie di questo primo match, rispetto ad un Sinner riposato dopo aver passeggiato per soli 2 set dominanti, potrebbero farsi sentire, oltre al divario tecnico abbastanza netto.

Guida TV Tennis: dove vedere Francesco Maestrelli-Novak Djokovic?

L’incontro tra Jannik Sinner e James Duckworth, valido per il secondo turno dell’Australian Open 2026, è in programma giovedì 22 gennaio sulla Rod Laver Arena. La partita si giocherà dalle ore 9:00 italiane come primo match della sessione serale sul centrale.

Le partite degli Australian Open saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, ma anche su Discovery+ ed HBO Max, senza dimenticare gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels.

Migliori quote per Jannik Sinner-James Duckworth

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-James Duckworth

L’altoatesino ha vinto il primo confronto tra i due, nel 2020 a Colonia, e l’ultimo, nel 2021 ai quarti del torneo di Sofia. In mezzo, il successo dell’australiano al secondo turno del Masters 1000 in Canada (2021, ndr). Le quote per la vittoria di Sinner sono simboliche @1.01, ma a differenza del primo turno questa volta ci muoviamo anche su Jannik, prendendo una vittoria agevole con handicap anche se la linea è davvero molto alta o in alternativa Under 27.5 Games totali, una linea bassa sui 5 set, ma ci aspettiamo una vittoria agevole e veloce di Sinner, e vediamo un match che non dovrebbe andare oltre i 26 games (stimiamo una media di 25).

PRONOSTICO: SINNER -9.5 GAMES @1.62 SISAL / UNDER 27.5 GAMES @1.67 GOLDBET

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.