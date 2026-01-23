Sabato nella mattina italiana (la notte a Melbourne dove è atteso un caldo torrido), torna in campo Jannik Sinner che sfida Eliot Spizzirri che ha già sorpreso battendo Fonseca al primo turno dell’Australian Open, per poi battere anche il cinese Wu in un match molto combattuto. Pronostico Sinner-Spizzirri 24 gennaio 2026.

Pronostico Sinner-Spizzirri 24 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Eliot Spizzirri, match di tennis valido per il terzo turno dello slam dell’Australian Open 2026.

Prosegue la caccia al tris consecutivo per Jannik Sinner agli Australian Open con l’altoatesino che dopo aver battuto piuttosto agilmente Hugo Gaston e James Duckworth ora sfida l’americano Spizzirri.

Eliot Spizzirri, numero 85 del ranking, ha eliminato a sorpresa al primo turno il predestinato Fonseca per 6-4 2-6 6-1 6-2 e poco ha continuato con un match combattuto fino al 5° set e vinto 6-2 6-4 6-7 4-6 6-3 su Wu.

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Eliot Spizzirri?

L’incontro tra Jannik Sinner ed Eliot Spizzirri, valido per il terzo turno dell’Australian Open 2026, è in programma sabato 24 gennaio sulla Rod Laver Arena. Si gioca non prima delle 2:00 di mattina (orario italiano), secondo match della sessione diurna.

Il match è in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre a Discovery+ e HBO Max. Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 18 gennaio 2026.

Le migliori quote per Jannik Sinner-Eliot Spizzirri

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Eliot Spizzirri

Non ci sono precedenti tra Jannik Sinner ed Eliot Spizzirri. Quella in programma sabato 24 gennaio sarà una prima volta assoluta per entrambi.

PRONOSTICO: UNDER 26.5 GAMES @1.70 GOLDBET

