Terzo turno del primo slam dell’anno di tennis, l’Australian Open. Lorenzo Musetti dopo aver vinto il derby azzurro con Sonego, ora sfida Tomas Machac che ha sorpreso eliminando Tsitsipas lo scorso turno a Melbourne. Pronostico Musetti-Machac 24 gennaio 2026.

Pronostico Musetti-Machac 24 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Musetti-Tomas Machac, match di tennis valido per il terzo turno dello slam dell’Australian Open 2026.

Lorenzo Musetti ha staccato il pass per il terzo turno dell’Australian Open 2026, grazie al successo nel derby azzurro a Melbourne contro l’amico Lorenzo Sonego, superato nettamente con un netto 3-0 (6-3 6-3 6-4) dopo che aveva faticato un pò più del previsto al primo turno contro Collignon superato in 4 set (4-6 7-6 7-5 3-2).

Ora tocca a Tomas Machac, il ceco numero 24 al mondo che ha superato Stefanos Tsitsipas in quattro set (6-4 3-6 7-6 7-6) lo scorso turno, dopo che aveva già superato Dimitrov al primo con un netto 6-4 6-4 6-3.

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Tomas Machac?

L’incontro tra Lorenzo Musetti e Tomas Machac, valido per il terzo turno dell’Australian Open 2026, è in programma sabato 24 gennaio sulla John Cain Arena. Si gioca alle 00:30 di mattina (orario italiano), primo match della sessione diurna.

Il match è in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre a Discovery+ e HBO Max. Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 18 gennaio 2026.

Le migliori quote per Lorenzo Musetti-Tomas Machac

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Tomas Machac

Quello che andrà in scena al terzo turno dell’Australian Open 2026 sarà il secondo testa a testa tra Lorenzo Musetti e Tomas Machac. L’unico precedente risale a Marsiglia, nel 2024, quando il ceco si impose in 6-3 6-2.

PRONOSTICO: OVER 39.5 GAMES @1.83 BET365

