Pronostico Lorenzo Musetti-Taylor Fritz: ottavi di finale tennis Australian Open del 26-01-2026

In arrivo un ottavo di finale molto equilibrato tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz, due giocatori nella top-10 del ranking mondiale e le quote sono molto equilibrate per questa sfida dell’Australian Open 2026, primo slam del nuovo anno di tennis a Melbourne. Pronostico Musetti-Fritz 26 gennaio 2026.

Pronostico Musetti-Fritz 26 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Musetti-Taylor Fritz, match di tennis valido per gli ottavi di finale dello slam dell’Australian Open 2026.

Lorenzo Musetti staccato il pass per gli ottavi di finale dell’Australian Open 2026 grazie al successo contro Thomas Machac al termine di una maratona di 4 ore e mezza (5-7 6-4 6-2 5-7 6-2). Prima Musetti aveva vinto il derby con Sonego per 3-0 (6-3 6-3 6-4) dopo un esordio in 4 set su Collignon (4-6 7-6 7-5 3-2).

Agli ottavi la sfida si fa ardua contro lo statunitense Taylor Fritz, che ha superato il veterano Stan Wawrinka in quattro parziali (7-6 2-6 6-4 6-4) e prima non aveva avuto grossi problemi contro Kopriva al secondo turno (6-1 6-4 7-6) e contro Royer al primo, dove il numero 9 al mondo è venuto fuori alla distanza dopo un avvio lento (7-6 5-7 6-1 6-3).

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Taylor Fritz?

L’incontro tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz, valido per gli ottavi di finale dell’Australian Open 2026, è in programma lunedì 26 gennaio.

Il match è in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre a Discovery+ e HBO Max. Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 18 gennaio 2026.

Le migliori quote per Lorenzo Musetti-Taylor Fritz

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Taylor Fritz

Quello che andrà in scena agli ottavi di finale dell’Australian Open 2026 sarà il settimo testa a testa tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz. I due sono in perfetta parità, avendo vinto 3 incontri per ciascuno. Lo statunitense si è imposto a Wimbledon e in Coppa Davis nel 2022, mentre l’azzurro ha infilato tre successi consecutivi nel 2024 tra Montecarlo, Championships e Olimpiadi di Parigi. Alle ATP Finals 2025 è tornato a esultare il tennista a stelle e strisce.

PRONOSTICO: OVER 39.5 GAMES @1.79 GOLDBET

