Pronostico Lorenzo Musetti-Novak Djokovic: analisi e scommesse sul big match dei quarti agli Australian Open 2026

Lorenzo Musetti è pronto per un quarto di finale all’Australian Open (dove non era mai arrivato) contro Novak Djokovic, una sfida che può aprire le porte verso la semifinale del primo slam di tennis dell’anno. Pronostico Musetti-Djokovic 28 gennaio 2026.

Pronostico Musetti-Djokovic 28 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Musetti-Novak Djokovic, match di tennis valido per i quarti di finale dello slam dell’Australian Open 2026.

Lorenzo Musetti approda per la prima volta ai quarti di finale degli Australian Open. Il numero 5 del mondo dopo aver battuto in serie Collignon, Sonego e Machac, agli ottavi di finale si è sbarazzato in tre set della testa di serie numero 9 Taylor Fritz e ora alzerà ulteriormente il livello nella sfida dei quarti, che vale la semifinale, contro Nole.

Il leggendario Novak Djokovic non ha nessuna idea di arrendersi, vincitore di 24 tornei del Grande Slam tra cui 10 Australian Open, ai quarti arriverà più fresco dopo aver usufruito, agli ottavi, del ritiro alla vigilia del match di Jakub Mensik. Prima il serbo aveva spazzato via in tre set van de Zandschulp, il nostro Maestrelli e anche Martinez al primo turno.

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Musetti-Novak Djokovic?

L’incontro tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, valido per i quarti di finale dell’Australian Open 2026, è in programma mercoledì 28 gennaio. Il match è in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre a Discovery+ e HBO Max. Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 18 gennaio 2026.

Le migliori quote per Lorenzo Musetti-Novak Djokovic

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Novak Djokovic

Lorenzo Musetti e Novak Djokovic si sono affrontati 10 volte e il serbo è nettamente avanti per 9-1 nei precedenti. La prima sfida risale al 2021 quando Nole battè Lorenzo agli ottavi del Roland Garros in cinque set, mentre l’ultima si è disputata nel 2025 nella finale di Atene portata a casa dal serbo in tre set. L’unica vittoria di Musetti invece è datata 2023 quando il carrarino vinse con il punteggio di 4-6 7-5 6-4 agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo.

PRONOSTICO: MUSETTI +4.5 GAMES @1.91 BET365

