Jannik Sinner è tornato a dominare spazzando via in 3 set Luciano Darderi nel derby azzurro a Melbourne e ora l’altoatesino si prepara ai quarti di finale dell’Australian Open contro Ben Shelton. Sinner continua così il suo sogno di vincere per 3 volte consecutive questo slam di tennis. Pronostico Sinner-Shelton 28 gennaio 2026.

Pronostico Sinner-Shelton 28 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Ben Shelton, match di tennis valido per i quarti di finale dello slam dell’Australian Open 2026.

Jannik Sinner si è aggiudicato il derby azzurro nell’ultimo turno dell’Australian Open, e dopo i problemi di crampi al 3° turno contro Spizzirri, agli ottavi il numero 2 al mondo è tornato a dominare spazzando via Luciano Darderi in tre set (6-1 6-3 7-6). Il due volte campione in carica a Melbourne continua così la sua corsa per il tris di questo slam.

Sul cammino dell’altoatesino ora arriva Ben Shelton, numero 7 al mondo, che ha vinto la battaglia con Ruud in 4 set (3-6, 6-4, 6-3, 6-4) e prima aveva superato, in fila dal 1° al 3° turno: Humbert, Sweeny e Vacherot, tutti fatti fuori per 3 set a 0. L’americano prova a a bissare la semifinale ottenuta l’anno scorso, in cui venne sconfitto da Alexander Zverev.

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Ben Shelton?

L’incontro tra Jannik Sinner e Ben Shelton, valido per quarti di finale di finale dell’Australian Open 2026, è in programma mercoledì 28 gennaio in orario ancora da definirsi. Il match è in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre a Discovery+ e HBO Max. Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 18 gennaio 2026.

Migliori quote per Jannik Sinner-Ben Shelton

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Ben Shelton

Sinner ha vinto gli ultimi otto scontri diretti con Ben Shelton, numero 8 del seeding, dopo aver subito la prima (e unica) sconfitta a Shanghai nel 2023.

PRONOSTICO: SINNER -6.5 GAMES @1.72 BET365

