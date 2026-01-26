Pronostico Jannik Sinner-Ben Shelton: analisi, quote, guida tv e scommesse tennis Australian Open del 28-01-2026

Pronostico Sinner-Shelton 28 gennaio 2026
26 Gennaio 2026

Jannik Sinner è tornato a dominare spazzando via in 3 set Luciano Darderi nel derby azzurro a Melbourne e ora l’altoatesino si prepara ai quarti di finale dell’Australian Open contro Ben Shelton. Sinner continua così il suo sogno di vincere per 3 volte consecutive questo slam di tennis. Pronostico Sinner-Shelton 28 gennaio 2026.

Pronostico Sinner-Shelton 28 gennaio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Ben Shelton, match di tennis valido per i quarti di finale dello slam dell’Australian Open 2026.

Jannik Sinner si è aggiudicato il derby azzurro nell’ultimo turno dell’Australian Open, e dopo i problemi di crampi al 3° turno contro Spizzirri, agli ottavi il numero 2 al mondo è tornato a dominare spazzando via Luciano Darderi in tre set (6-1 6-3 7-6). Il due volte campione in carica a Melbourne continua così la sua corsa per il tris di questo slam.

Sul cammino dell’altoatesino ora arriva Ben Shelton, numero 7 al mondo, che ha vinto la battaglia con Ruud in 4 set (3-6, 6-4, 6-3, 6-4) e prima aveva superato, in fila dal 1° al 3° turno: Humbert, Sweeny e Vacherot, tutti fatti fuori per 3 set a 0. L’americano prova a a bissare la semifinale ottenuta l’anno scorso, in cui venne sconfitto da Alexander Zverev.

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Ben Shelton?

L’incontro tra Jannik Sinner e Ben Shelton, valido per quarti di finale di finale dell’Australian Open 2026, è in programma mercoledì 28 gennaio in orario ancora da definirsi. Il match è in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre a Discovery+ e HBO Max. Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale a partire dal 18 gennaio 2026.

Migliori quote per Jannik Sinner-Ben Shelton

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Jannik Sinner-Ben Shelton
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.069.00
1.079.00
1.0510.00
1.343.30
1.079.00

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Ben Shelton

Sinner ha vinto gli ultimi otto scontri diretti con Ben Shelton, numero 8 del seeding, dopo aver subito la prima (e unica) sconfitta a Shanghai nel 2023.

PRONOSTICO: SINNER -6.5 GAMES @1.72 BET365

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

