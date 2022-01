Quote Tennis Australian Open: caso Djokovic ma Novak rimane favorito per la vittoria finale

Quote Australian Open 2022, continua ad infuriare il caso ormai politico su Novak Djokovic e l’Australia. Al momento non si sanno ancora le decisioni finali ma i bookmakers mantengono il serbo come grande favorito del tabellone maschile per quanto riguarda il primo slam dell’anno col Tennis mentre nel femminile è un testa a testa Barty-Osaka.

Quote Australian Open 2022 Maschile: caso Djokovic, Medvedev si avvicina

Sappiamo tutti del caso e della controversia tra Novak Djokovic e l’Australia. Come se non bastasse covid e varianti, ci si mettono anche le questioni legate al vaccino a complicare le cose in questo inizio di 2022 di Tennis col primo slam stagionale alle porte, l’Australian Open.

SNAI continua a favorire Novak Djokovic a caccia del 21° slam in carriera ma Daniil Medvedev (finalista qui nel 2021, perdente proprio contro Djoker) ora è molto vicino mentre Alexander Zverev sarà il classico possibile terzo incomodo.

Più staccato Rafa Nadal, e subito dopo arriva la prima speranza azzurra, Jannik Sinner @25. Matteo Berrettini si gioca @50 volte la posta. Molto indietro Lorenzo Musetti @250 e Fabio Fognini @500, al pari di Lorenzo Sonego.

Sing Mas Australian Open 2022

Djokovic, Novak 2,25

Medvedev, Daniil 2,50

Zverev, Alexander 3,50

Nadal, Rafael 10

Sinner, Jannik 25

Tsitsipas, Stefanos 40

Berrettini, Matteo 50

Rublev, Andrey 50

Alcaraz, Carlos 50

Auger Aliassime, Fel 66

Hurkacz, Hubert 75

Murray, Andy 100

Ruud, Casper 100

Bautista Agut, Rober 100

Carreno Busta, Pablo 100

Khachanov, Karen 100

Kyrgios, Nick 100

Shapovalov, Denis 100

Norrie, Cameron 100

Humbert, Ugo 150

De Minaur, Alex 150

Korda, Sebastian 150

Opelka, Reilly 150

Dimitrov, Grigor 150

Schwartzman, Diego 150

Karatsev, Aslan 200

Nishikori, Kei 250

Paire, Benoit 250

Cilic, Marin 250

Ivashka, Ilya 250

Anderson, Kevin 250

Harris, Lloyd 250

Isner, John 250

Fritz, Taylor 250

Musetti, Lorenzo 250

Basilashvili, Nikolo 250

Coric, Borna 250

Raonic, Milos 250

Davidovich, Alejandr 300

Fognini, Fabio 500

Sonego, Lorenzo 500

Garin, Cristian 500

Pouille, Lucas 500

Evans, Daniel 500

Fucsovics, Marton 500

Popyrin, Alexei 500

Struff, Jan Lennard 500

Goffin, David 500

Bublik, Alexander 500

Paul, Tommy 500

Krajinovic, Filip 500

Altro 33

Quote Australian Open 2022 Maschile: Barty favorita nel femminile

Nel femminile è la numero 1 al mondo, Ashleigh Barty, ad aprire da favorita in testa alle lavagne anche se lo scorso anno uscì a sorpresa ai quarti di finale, dopo aver vinto l’edizione precedente. Lo scorso anno la Barty ha portato a casa un altro slam, quello di Wimbledon.

La sua grande avversaria sarà Naomi Osaka che dopo qualche assenza forzata cerca di tornare protagonista. Più staccata con quota in doppia cifra Gabine Muguruza (finalista qui nel 2020) e la numero 2 al mondo, Aryna Sabalenka. Attenzione al fenomeno rumeno, la 19enne Emma Raducanu, campionessa US Open e astro nascente che si piazza al 3° posto

Sing Fem Australian Open 2022

Barty A. 4,00

Osaka N. 6,50

Muguruza G. 12

Halep S. 13

Sabalenka A. 15

Swiatek I. 15

Kontaveit A. 18

Badosa P. 18

Raducanu E. 20

Sakkari M. 25

Krejcikova B. 25

Azarenka V. 25

Gauff C. 30

Rybakina E. 30

Fernandez L. 40

Kvitova P. 40

Jabeur O. 50

Kerber A. 50

Bencic B. 50

Svitolina E. 50

Kenin S. 66

Tauson C. 66

Pavlyuchenkova A. 75

Anisimova A. 75

Stephens S. 75

Mertens E. 75

Ostapenko J. 75

Vondrousova M. 75

Keys M. 75

Giorgi C. 75

Rogers S. 100

Collins D. 100

Kudermetova V. 100

Kasatkina D. 100

Sorribes Tormo S. 100

Kostyuk M. 100

Teichmann J. 150

Zidansek T. 150

Garcia C. 150

Alexandrova E. 150

Cirstea S. 150

Ferro F. 150

Martic P. 150

Vekic D. 150

Kanepi K. 150

Siniakova K. 150

Podoroska N. 250

Altro 7,50

Vincitori ultime edizioni Australian Open

2021 Novak Djokovic – Naomi Osaka

2020 Novak Djokovic – Sofia Kenin

2019 Novak Djokovic – Naomi Osaka

2018 Roger Federer – Caroline Wozniacki

2017 Roger Federer – Serena Williams

2016 Novak Djokovic – Angelique Kerber

2015 Novak Djokovic – Serena Williams

2014 Stan Wawrinka – Li Na

2013 Novak Djokovic – Victoria Azarenka

2012 Novak Djokovic – Victoria Azarenka

2011 Novak Djokovic – Kim Clijsters

ATP Adelaide: esordio stagionale per Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini

Intanto si sta giocando l’ATP Adelaide in attesa dell’inizio dell’Australian Open. Dopo un anno fondamentale per la crescita e l’ingresso in top 100, Lorenzo Musetti riparte nel 2022 con l’obiettivo della consacrazione nel tennis mondiale. L’esordio stagionale del giovane carrarese è in programma nella notte al torneo ATP di Adelaide, dove però parte sfavorito contro il francese Benjamin Bonzi.

I betting analyst di Sisal Matchpoint vedono infatti il successo del francese classe ’96 @1,75, mentre la vittoria dell’azzurro vale @2,05 la posta. La vittoria in due set di Bonzi si gioca invece @2,75, mentre un successo netto di Musetti è in quota @3,40.

Ad Adelaide è impegnata anche Jasmine Paolini, che sfiderà la padrona di casa Storm Sanders. Match equilibrato ma con un pronostico pendente di poco verso l’azzurra: la sua vittoria su Sisal vale @1,78 la posta, mentre il successo dell’australiana è offerto @1,98.

