Pronostici Tennis Australian Open: consigli e scommesse antepost

Pick Antepost Australian Open 2022, abbiamo scelto un paio di possibili vincitori per il primo slam di tennis dell’anno e un paio di selezioni anche al femminile.

Pick Antepost Australian Open 2022 Maschile

Novak Djokovic potrebbe anche non giocare questo slam e la quota di Daniil Medvedev (a caccia di riscatto dopo aver perso lo scorso anno in finale proprio contro il serbo) sta calando. Muovetevi adesso su MEDVEDEV VINCENTE @2.50. Il russo è l’attuale numero 2 al mondo, ha un record di 225-100 nei singoli match, con 13-5 all’Australian Open che però non ha mai vinto. In carriera vanta 13 titoli ATP.

Va però detto che il rendimento di Novak Djokovic, numero 1 al mondo, è impressionante in Australia dove ha vinto 9 volte e ha un record di 82-8. Impressionante anche il suo record complessivo (989-199). Il prossimo sarà l’87° titolo in carriera per il serbo. Questa volta potrebbe saltare l’appuntamento o essere distratto dal caso del vaccino, e sembrano le uniche possibilità per non vederlo vincere qui.

La sorpresa a quota alta potrebbe essere Denis Shapovalov @100.00 che a 22 anni è 14° nel ranking mondiale e ha un record in carriera di 137-111, con 5-4 agli Australia Open. In carriera ha già vinto un titolo ATP, in off-season ha cambiato coach e ha cambiato anche ritmo. Nei grandi eventi non è nuovo alle sorprese. Ha fatto i quarti di finale a Wimbledon nel 2020 e la semifinale lo scorso anno a Wimbledon.

Pick Antepost Australian Open 2022 Femminile

Qui andiamo sulla favorita Ashleigh Barty @4.00, numero 1 al mondo che cerca il suo primo titolo all’Australia Open dove ha un record complessivo di 17-8. In carriera ha vinto 14 titoli e ha un record di 298-102 in match singoli.

Naomi Osaka @6.50 è sempre da considerare anche se è scesa al 14° posto del ranking mondiale che ha anche comandato e potrà iniziare a risalire già dall’Australia dove ha vinto 2 volte e dove vanta un grande record di 22-4. A Melbourne potrebbe arrivare la tripletta se sarà in forma come speriamo. L’incognita arriva infatti dalle sue condizioni fisiche.

Qui segnaliamo una terza quota interessante, non facile ma di valore, Belinda Bencic @50.00 attuale numero 23 al mondo, forte di un ottimo record complessivo di 311-172, ha 4 titoli in carriera ma all’Australian Open non ha mai brillato (11-8). Parliamo comunque della medaglia d’oro alle olimpiadi di Tokyo e che in tornei importanti potrebbe accendersi.

Le quote antepost aggiornate

Sing Mas Australian Open 2022

Djokovic, Novak 2,25

Medvedev, Daniil 2,50

Zverev, Alexander 3,50

Nadal, Rafael 10

Sinner, Jannik 25

Tsitsipas, Stefanos 40

Berrettini, Matteo 50

Rublev, Andrey 50

Alcaraz, Carlos 50

Auger Aliassime, Fel 66

Hurkacz, Hubert 75

Sing Fem Australian Open 2022

Barty A. 4,00

Osaka N. 6,50

Muguruza G. 12

Halep S. 13

Sabalenka A. 15

Swiatek I. 15

Kontaveit A. 18

Badosa P. 18

Raducanu E. 20

Sakkari M. 25

Krejcikova B. 25

Azarenka V. 25

Rybakina E. 30

Gauff C. 30

Fernandez L. 40

Kvitova P. 40

Kerber A. 50

Bencic B. 50

Svitolina E. 50

Jabeur O. 50

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.