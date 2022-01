Pronostici Tennis Australian Open: Sinner favorito all’esordio. L’assenza di Djokovic rilancia Medvedev

Australian Open 17 Gennaio, inizia il tabellone principale del primo slam del 2022 di Tennis. Esordio sul velluto per Sinners, più difficile l’impegno di Musetti contro DeMinaur. Intanto l’assenza di Novak Djopkovic rilancia Daniil Medvedev come favorito, e noi ve lo consigliavamo qualche giorno fa quando si prendeva ancora da sfavorito sul serbo per la vittoria finale.

Australian Open 17 Gennaio: tabellone maschile

I primi match sono già andati in archivio, tra cui la vittoria di Matteo Berrettini nonostante i problemi di stomaco e anche quella di Lorenzo Sonego al primo turno contro Querrey. Nella notte e domani mattina tocca ad altri due azzurri.

L’esordio è, almeno sulla carta, uno dei più morbidi per Jannik Sinner, che nel primo turno degli Australian Open affronta Joao Sousa con i favori del pronostico. L’altoatesino, scivolato appena fuori dalla top ten, vede il successo @1,03, mentre per i betting analyst una vittoria del portoghese vale addirittura @9,20.

Match decisamente più complicato per Lorenzo Musetti, il quale si trova di fronte il padrone di casa Alex de Minaur, grande favorito dell’incontro: le quote pendono nettamente verso l’australiano, per cui un successo si gioca @1,15, mentre un trionfo del giovane di Carrara è in quota @4,75. Per quanto riguarda il risultato esatto, una vittoria in tre set per de Minaur paga @2 volte la posta ed è l’esito più probabile.

Match sulla carta equilibrato quello di Andreas Seppi che affronta Kamil Majchrzak e vede il passaggio del turno @1,92. Leggermente favorito, quindi, il tennista polacco, per cui una vittoria si gioca @1,80.

Attenzione a Sinner, solo Medvedev gli è davanti nelle quote antepost per la vittoria della parte bassa del tabellone secondo SNAI.

Parte Bassa Sing Mas Australian Open

Medvedev, Daniil 1,85

Sinner, Jannik 8,00

Tsitsipas, Stefanos 10

Rublev, Andrey 15

Auger-aliassime, Fel 20

Ruud, Casper 20

Murray, Andy 25

Bautista Agut, Rober 33

Dimitrov, Grigor 33

De Minaur, Alex 40

Fritz, Taylor 40

Australian Open 17 Gennaio: le quote sul femminile

Tre azzurre hanno subito superato il primo turno, Lucia Bronzetti (che al prossimo turno affronterà la numero 1 del mondo, l’australiana Ashleigh Barty, favorita per la vittoria finale), Martina Trevisan e Camila Giorgi. Unica nota negativa, l’eliminazione di Jasmine Paolini contro la rumena Elena-Gabriela Ruse. Di seguito le quote antepost aggiornate sulla vincitrice della parte bassa del tabellone dove domina Iga Swiantek.

Parte Bassa Sing Fem Australian Open

Swiatek, Iga 5,00

Muguruza, Garbine 6,50

Halep, Simona 7,50

Rybakina, Elena 10

Kontaveit, Anett 10

Sabalenka, Aryna 12

Fernandez, Leylah An 15

Kasatkina, Daria 18

Raducanu, Emma 20

Kerber, Angelique 33

Tauson, Clara 40

Konjuh, Ana 40

Li, Ann 40

Pavlyuchenkova, Anas 50

Kvitova, Petra 50

Collins, Danielle 50

Rogers, Shelby 50

Golubic, Viktorija 50

Stephens, Sloane 50

Kanepi, Kaia 66

Mertens, Elise 66

Garcia, Caroline 75

Zidansek, Tamara 75

Altro 25

Novak Djokovic assente, vola Daniil Medvedev nelle quote antepost. Possibilità per Rafa Nadal

Il caso Novak Djokovic ha sconvolto l’Australian Open, il mondo dello sport ma anche il mondo della politica diventando quasi un caso diplomatico. Lo stop del tennista serbo (che ora rischia di non giocare nemmeno i grandi tornei negli Stati Uniti e il Roland Garros) rilancia Daniil Medvedev come grande favorito.

Al posto del serbo è andato l’italiano Salvatore Caruso, subito eliminato senza problemi da Miomir Kecmanovic. L’assenza di Djokovic oltre a Medvedev rilancia anche le speranze di Rafa Nadal. Ecco la top-10 delle quote antepost del maschile dopo l’eliminazione di Djokovic.

2022 Australian Open

Daniil Medvedev @2.40

Alexander Zverev @3.50

Rafael Nadal @6.50

Stefanos Tsitsipas @16

Carlos Alcaraz @20

Jannik Sinner @20

Andrey Rublev @33

Matteo Berrettini @33

Aslan Karatsev @50

Felix Auger-Aliassime @50

