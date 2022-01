Scommesse Tennis Australian Open: Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego favoriti verso il terzo turno

Australian Open 18 Gennaio, in campo Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego favoritissimi per il passaggio al prossimo turno, in particolare il romano dato sotto @1.10 contro Kozlov. Vediamo anche il tabellone femminile e gli aggiornamenti delle quote sul primo slam del 2022 di Tennis.

Australian Open 18 Gennaio: Maschile

Matteo Berrettini vuole continuare la sua avanzata agli Australian Open, e dopo aver battuto Brandon Nakashima, scende in campo da favorito anche contro Stefan Kozlov. I betting analyst di 888sport.it vedono @1,09 il successo del tennista romano, unico italiano presente in top ten, mentre la vittoria del suo avversario vale addirittura @8,50 la posta. Match che appare quindi abbastanza scontato per il classe 1996, il cui successo in tre set è offerto @1,71, mentre l’1-3 paga @3,75 la posta.

In campo anche Lorenzo Sonego, che nella notte affronterà il tedesco Oscar Otte. Il torinese è favotrito @1,41 per il successo, mentre il tennista teutonico è proposto vincente @2,90. Per quanto riguarda il risultato esatto, prevale lo 0-3 per Sonego @3, con l’1-3 @4,20 e un successo al quinto set in quota @6,10.

Australian Open 18 Gennaio: Tutte le quote sul primo slam dell’anno

Parte Alta Sing Mas Australian Open

Zverev, Alexander 2,25

Nadal, Rafael 4,00

Alcaraz, Carlos 12

Berrettini, Matteo 12

Karatsev, Aslan 15

Monfils, Gael 18

Shapovalov, Denis 20

Hurkacz, Hubert 20

Korda, Sebastian 25

Carreno Busta, Pablo 33

Paul, Tommy 33

Opelka, Reilly 40

Sonego, Lorenzo 40

Khachanov, Karen 40

Garin, Cristian 66

Altro 7,50

Primo Quarto Sing Mas Australian Open

Alcaraz, Carlos 4,00

Berrettini, Matteo 4,50

Monfils, Gael 6,00

Korda, Sebastian 7,50

Carreno Busta, Pablo 9,00

Sonego, Lorenzo 12

Paul, Tommy 15

Garin, Cristian 20

Martinez, Pedro 20

Moutet, Corentin 20

Bublik, Alexander 25

Griekspoor, Tallon 25

Kecmanovic, Miomir 25

Kozlov, Stefan 40

Lajovic, Dusan 40

Otte, Oscar 50

Secondo Quarto Sing Mas Australian Open

Zverev, Alexander 1,90

Nadal, Rafael 2,75

Hurkacz, Hubert 12

Karatsev, Aslan 15

Shapovalov, Denis 15

Khachanov, Karen 18

Opelka, Reilly 20

Bonzi, Benjamin 40

Kwon, Soonwoo 50

Millman, John 50

Koepfer, Dominik 50

Mcdonald, Mackenzie 50

Mannarino, Adrian 66

Vukic, Aleksandar 66

Hanfmann, Yannick 75

Albot, Radu 75

Australian Open 18 Gennaio: Femminile

Primo Quarto Sing Fem Australian Open

Barty, Ashleigh 2,00

Osaka, Naomi 3,50

Sakkari, Maria 9,00

Anisimova, Amanda 13

Bencic, Belinda 13

Pegula, Jessica 15

Kudermetova, Veronik 17

Giorgi, Camila 20

Pera, Bernarda 40

Martincova, Tereza 40

Parrizas Diaz, Nuria 50

Ruse, Elena-gabriela 66

Zanevska, Maryna 66

Brengle, Madison 66

Altro 15

Secondo Quarto Sing Fem Australian Open

Badosa, Paula 3,50

Krejcikova, Barbora 4,00

Azarenka, Victoria 6,00

Keys, Madison 8,00

Svitolina, Elina 10

Ostapenko, Jelena 15

Riske, Alison 18

Teichmann, Jil 20

Van Uytvanck, Alison 25

Sorribes Tormo, Sara 25

Kostyuk, Marta 25

Wang, Qiang 33

Wang, Xiyu 40

Cristian, Jaqueline 66

Tan, Harmony 66

Altro 12

Parte Alta Sing Fem Australian Open

Barty, Ashleigh 3,00

Osaka, Naomi 5,00

Badosa, Paula 8,00

Krejcikova, Barbora 9,00

Azarenka, Victoria 15

Sakkari, Maria 18

Keys, Madison 20

Bencic, Belinda 25

Kudermetova, Veronik 33

Pegula, Jessica 33

Svitolina, Elina 33

Giorgi, Camila 33

Anisimova, Amanda 33

Ostapenko, Jelena 40

Kostyuk, Marta 50

Riske, Alison 50

Teichmann, Jil 50

Altro 15

