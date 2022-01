Tennis Australian Open: Berrettini underdog contro Alcaraz. Sonego favorito su Kecmanovic

Australian Open 19 Gennaio, in arrivo un terzo turno sulla carta scomodo per Matteo Berrettini che sfida da sfavorito il giovane talento Carlos Alcaraz. Più possibilità per Lorenzo Sonego che i bookmakers vedono vincente contro Miomir Kecmanovic. Vediamo gli aggiornamenti dal primo slam della stagione 2022 di Tennis.

Australian Open 19 Gennaio: Berrettini sfavorito contro Alcaraz

Dopo due match per prendere confidenza con il torneo, Matteo Berrettini trova al terzo turno uno degli avversari più difficili che potesse incontrare nella prima settimana. Di fronte al tennista romano c’è Carlos Alcaraz, classe 2003, temibile anche per un top ten ormai affermato come Berrettini.

Nelle quote i betting analyst di 888sport.it vedono favorito il diciottenne spagnolo @1,61, mentre la vittoria del numero uno azzurro vale @2,32 volte la posta. Grande equilibrio nelle quote per quanto riguarda il risultato esatto, ma a prevalere è la vittoria in tre set di Alcaraz, @3,90. Poco più in alto c’è il 3-1 sempre in favore dell’iberico, @4,50, mentre un successo per 1-3 in favore di Berrettini si gioca @6,40.

Visto come probabile almeno un tiebreak nell’incontro in programma la notte tra giovedì e venerdì, in quota @1,41.

Match sulla carta più semplice per Lorenzo Sonego, impegnato contro Miomir Kecmanovic e favorito per il successo a quota @1,50. Vale invece @2,60 la vittoria del serbo. Attenzione al trionfo netto in tre set di Sonego, offerto @3,40.

Australian Open 19 Gennaio: quote antepost maschile

Vediamo le principali quote antepost proposte da SNAI che ha sempre in Daniil Medvedev il grande favorito per la vittoria finale.

Sing Mas Australian Open 2022

Medvedev, Daniil 2,75

Zverev, Alexander 4,00

Nadal, Rafael 5,00

Tsitsipas, Stefanos 15

Sinner, Jannik 18

Alcaraz, Carlos 25

Berrettini, Matteo 33

Karatsev, Aslan 40

Rublev, Andrey 40

Auger Aliassime, Fel 66

Murray, Andy 75

Shapovalov, Denis 75

Kyrgios, Nick 75

Dimitrov, Grigor 100

Korda, Sebastian 100

Carreno Busta, Pablo 100

Fritz, Taylor 100

Bautista Agut, Rober 100

Cilic, Marin 100

De Minaur, Alex 150

Khachanov, Karen 150

Schwartzman, Diego 150

Opelka, Reilly 200

Evans, Daniel 200

Sonego, Lorenzo 200

Garin, Cristian 250

Paire, Benoit 250

Davidovich, Alejandr 250

Altro 25

Primo Quarto Sing Mas Australian Open

Alcaraz, Carlos 3,25

Berrettini, Matteo 4,50

Monfils, Gael 5,00

Carreno Busta, Pablo 8,00

Korda, Sebastian 8,00

Garin, Cristian 10

Kecmanovic, Miomir 15

Sonego, Lorenzo 15

Secondo Quarto Sing Mas Australian Open

Zverev, Alexander 1,75

Nadal, Rafael 2,50

Karatsev, Aslan 10

Shapovalov, Denis 15

Khachanov, Karen 18

Opelka, Reilly 25

Mannarino, Adrian 33

Albot, Radu 50

Quarto Quarto Sing Mas Australian Open

Medvedev, Daniil 1,45

Rublev, Andrey 7,50

Auger-aliassime, Fel 10

Kyrgios, Nick 18

Cilic, Marin 20

Schwartzman, Diego 20

Rinderknech, Arthur 20

Evans, Daniel 25

Cressy, Maxime 25

Van De Zandschulp, B 25

Davidovich Fokina, A 33

Oconnell, Christoph 40

Gasquet, Richard 50

Machac, Tomas 50

Berankis, Ricardas 75

Gombos, Norbert 75

Quote antepost Australian Open femminile

Ecco anche gli aggiornamenti dalle quote per i tabelloni femminili, oltre alle vittorie finale dove Ashley Barty domina su Naomi Osaka.

Sing Fem Australian Open 2022

Barty A. 3,50

Osaka N. 6,50

Swiatek I. 10

Badosa P. 13

Halep S. 15

Muguruza G. 15

Raducanu E. 15

Kontaveit A. 18

Krejcikova B. 18

Azarenka V. 25

Sabalenka A. 25

Rybakina E. 25

Keys M. 33

Sakkari M. 33

Anisimova A. 50

Vondrousova M. 66

Kasatkina D. 75

Svitolina E. 75

Tauson C. 100

Pegula J. 100

Pavlyuchenkova A. 100

Giorgi C. 100

Kostyuk M. 100

Collins D. 100

Kudermetova V. 150

Ostapenko J. 150

Cirstea S. 200

Zidansek T. 200

Mertens E. 200

Kanepi K. 200

Altro 25

Primo Quarto Sing Fem Australian Open

Barty, Ashleigh 2,00

Osaka, Naomi 3,50

Sakkari, Maria 7,00

Anisimova, Amanda 10

Pegula, Jessica 10

Kudermetova, Veronik 15

Giorgi, Camila 25

Parrizas Diaz, Nuria 50

Secondo Quarto Sing Fem Australian Open

Badosa, Paula 3,00

Krejcikova, Barbora 3,50

Azarenka, Victoria 5,00

Keys, Madison 5,00

Svitolina, Elina 10

Ostapenko, Jelena 15

Kostyuk, Marta 25

Wang, Qiang 40

Terzo Quarto Sing Fem Australian Open

Halep, Simona 4,00

Kontaveit, Anett 4,00

Muguruza, Garbine 4,00

Rybakina, Elena 5,50

Raducanu, Emma 5,50

Collins, Danielle 12

Tauson, Clara 18

Mertens, Elise 20

Zidansek, Tamara 25

Konjuh, Ana 33

Quarto Quarto Sing Fem Australian Open

Swiatek, Iga 2,75

Sabalenka, Aryna 4,50

Kasatkina, Daria 7,00

Pavlyuchenkova, Anas 8,00

Vondrousova, Marketa 10

Kanepi, Kaia 12

Cirstea, Sorana 18

Samsonova, Liudmila 18

