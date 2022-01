Pronostici Tennis Australian Open: Matteo Berrettini sfavorito contro Nadal

Australian Open 26 Gennaio, Jannik Sinner è stato eliminato nettamente, ora le speranze azzurre sono riposte in Matteo Berrettini, chiamato all’impresa contro Rafa Nadal nello slam di Tennis.

Australian Open 26 Gennaio: Berrettini cerca l’impresa contro Nadal

Matteo Berrettini continua a scrivere pagine di storia del tennis azzurro. Il romano, dopo essere diventato il primo tennista italiano a centrare i quarti di finale in tutti e quattro gli Slam, ha raggiunto, finora unico nella storia, la semifinale agli Australian Open.

Dopo una battaglia durata cinque set contro Gael Monfils, Matteo Berrettini tra tre giorni sfida la leggenda Rafa Nadal, unico dei Big Three che prova a sbarrare la strada alla New Generation del tennis mondiale.

Sarà una gara in salita per il numero 7 del mondo: gli esperti di Sisal infatti vedono il mancino di Manacor favorito @1,50, per centrare la sesta finale a Melbourne, mentre il successo di Berrettini si gioca @2,60.

L’incontro del prossimo 28 gennaio sarà solo la seconda sfida tra i due: il caso vuole che anche nel 2019, in semifinale agli US Open dove Nadal si impose 3-0, il tennista romano avesse battuto nei quarti, dopo un’altra battaglia in 5 set, Monfils.

Si preannuncia un’altra maratona poiché l’ipotesi che entrambi vincano almeno un set è offerta a bassa quota, @1,44. Così un risultato esatto di 3-2 in favore di Berrettini è dato @7,75 mentre lo stesso punteggio ma in favore dello spagnolo si gioca @6,25.

Tutte le quote antepost sull’Australian Open

Vediamo le quote antepost SNAI per la vittoria finale. Nel femminile la Barty non si è mai schiodata dal vertice della lavagna mentre nel maschile Daniil Medvedev rimane l’uomo da battere.

Maschile Australian Open 2022

Medvedev, Daniil 1,90

Nadal, Rafael 3,50

Tsitsipas, Stefanos 6,50

Berrettini, Matteo 7,00

Femminile Australian Open 2022

Barty A. 1,60

Swiatek I. 4,50

Keys M. 7,50

Collins D. 8,00

