Pronostici Tennis Australian Open: Nadal-Medvedev e Barty-Collins, tutto sulle finali

Australian Open Finali del primo slam dell’anno per il Tennis. Niente da fare per gli azzurri, dopo Sinner anche Matteo Berrettini si è arreso in semifinale a Rafa Nadal, con lo spagnolo che ora si giocherà la finale contro Daniil Medvedev che rimane il favorito da inizio del primo slam del 2022 di Tennis.

Rispettati finora anche i pronostici della favorita all’Australian Open femminile, la padrona di casa Ashleigh Barty che apriva da favorita e ha raggiunto la finale. Ora c’è Danielle Collins sulla sua strada in finale.

Australian Open Finali: Rafa Nadal-Daniil Medvedev

Contro Rafa Nadal in finale ci sarà Daniil Medvedev, che conquista l’ultimo atto a Melbourne per il secondo anno consecutivo. Si conclude alle semifinali la cavalcata di Matteo Berrettini agli Australian Open. In finale ci va Rafa Nadal, che ha battuto l’azzurro con il punteggio di 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 dopo una contesa durata quasi tre ore.

Nei primi due set non c’è stato praticamente nulla da fare, nel terzo set, il calo del 35enne iberico è stata però solo un illusione per Berrettini che nel quarto e ultimo set, ha subito il ritorno del campione di Manacor, che non ha dato scampo all’azzurro.

Il tennista russo, numero 2 del ranking, ha superato in semifinale il greco Stefanos Tsitsipas, protagonista di un grande torneo fino a questo turno. Il 23enne ateniese ha retto solo fino al secondo set (7-6(5), 4-6, 6-4, 6-1 il punteggio finale), poi è letteralmente crollato in quello che è stato il rematch della semifinale dello scorso anno.

Quello di domenica sarà il 5° scontro tra Nadal e Medvedev: nei 4 precedenti si contano 3 vittorie dello spagnolo e una del russo, arrivata nell’ultimo precedente a Torino nel novembre del 2020.

Australian Open Finali: Ashleigh Barty-Danielle Collins

Sabato si disputerà anche la finale femminile degli Australian Open. Di fronte la numero uno al mondo, Ashleigh Barty, e la statunitense Danielle Collins. L’australiana è stata protagonista fin qui di una cavalcata incontrastata, che l’ha vista in semifinale rifilare un netto 6-1, 6-3 alla statunitense Madison Keys (numero 51 del ranking).

Dall’inizio del torneo, la Barty ha ceduto alle sue avversarie solo 21 game, diventando così la prima giocatrice di casa a raggiungere una finale degli Australian Open dopo 42 anni (l’ultima è stata Wendy Turnbull). In caso di vittoria, invece, sarebbe la prima dopo il trionfo di Evonne Goolagong del 1977.

La sua avversaria sarà la 28enne statunitense Danielle Collins, che raggiunge la prima finale di uno Slam della sua carriera.

Chiusa in un’ora e 28 minuti la pratica contro la polacca Iga Swiatek, settima testa di serie del seeding, battuta per 6-4, 6-1. Con la prima finale di uno slam, la due volte campionessa universitaria entra (a partire da lunedì) anche per la prima volta nella top 10 del ranking.

Le quote sulle finali dello Slam di Tennis

Ecco il programma completo delle finali (compresi i doppi) e le quote sui testa a testa proposte da SNAI.

29-01-2022

09:30 Barty, Ashleigh – Collins, Danielle 1,20 4,50

10:45 Kokkinakis T / Kyrgios N – Ebden M / Purcell M 1,40 2,80

30-01-2022

05:00 Krejcikova/Siniakova – Danilina A / Haddad Maia B 1,12 5,75

09:30 Nadal R. – Medvedev D 2,60 1,50

