Australian Open 2023 WTA: Iga Swiatek ancora una volta la favorita.

L’inizio della nuova stagione tennistica è ormai alle porte, come tutti gli anni, durante il mese di gennaio 2023 andrà in scena lo slam più amato dalle giocatrici, Australian Open.

L’anno scorso trionfò nel torneo femminile la regina Ashleigh Barty, battendo in finale per due set a zero l’americana Collins.

Purtroppo proprio dopo quella partita Barty annunciò il suo ritiro dal tennis. Sarà dura per gli appassionati quest’anno non vederla più in campo.

Quale giocatrice è favorita quest’anno?

Sicuramente l’attenzione è rivolta alla giovane Iga, reduce da prestazioni colossali. Basti pensare che nelle ultime 33 partite ne ha perse solo 5.

Swiatek è una giocatrice che si adatta bene al cemento e sicuramente potrà dire la sua in questo torneo, attenzione anche alla Jabeur che si sta comportando molto bene in questi campi nell’ultimo periodo dell’anno.

Chi è la giocatrice favorita per i bookmakers?

Iga Swiatek 3.25

Naomi Osaka 7.00

Simona Halep 10.00

Aryna Sabalenka 11.00

Elena Ribankyna 13.00

Ons Jabeur 13.00

Cori Gauff 13.00

Paula Badosa 15.00

Maria Sakkari 15.00

Jessica Pegula 21.00

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €100

Bonus Benvenuto StarYes: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WELCOME100



4.3 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €50 Bonus Benvenuto LoginBet: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 50€ inserendo il codice BSLOGIN 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €100



Bonus Benvenuto BetN1: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WBSPORT100 4.0 Visita il Sito Recensione