Calendario e Quote Australian Open. Il primo Slam della stagione 2023 di tennis è come di consueto l’Australian Open. Nell’emisfero australe si stanno già giocando altri tornei e le qualificazioni allo slam. Vediamo il calendario completo e le quote dell’Australian Open 2023.

Calendario e Quote Australian Open: il programma completo

Il 16 gennaio inizia il tabellone principale del primo slam della stagione 2023 di Tennis, l’Australian Open. La finale femminile si disputerà sabato 28 gennaio, mentre domenica 29 gennaio ci sarà l’ultimo atto maschile.

Calendario Qualificazioni

Lunedì 9 gennaio

1° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00)

Martedì 10 gennaio

1° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00)

Mercoledì 11 gennaio

2° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00)

Giovedì 12 gennaio

2° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00)

Venerdì 13 gennaio

3° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00)

Calendario tabellone principale

Lunedì 16 gennaio

1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 08.30)

Martedì 17 gennaio

1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00)

Mercoledì 18 gennaio

2° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00)

Giovedì 19 gennaio

2° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00)

Venerdì 20 gennaio

3° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00)

Sabato 21 gennaio

3° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00)

Domenica 22 gennaio

Ottavi singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00)

Lunedì 23 gennaio

Ottavi singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00)

Martedì 24 gennaio

Quarti singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00)

Mercoledì 25 gennaio

Quarti singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.30)

Giovedì 26 gennaio

Semifinali singolare femminile (sessione alle 09.30)

Venerdì 27 gennaio

Semifinali singolare maschile (non prima delle 04.30 ed alle 09.30)

Sabato 28 gennaio

Finale singolare femminile (alle 09.30)

Domenica 29 gennaio

Finale singolare maschile (alle 09.30)

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Djokovic rimane l’uomo da battere. Nel femminile sempre Swiatek davanti a tutte

Vediamo gli ultimi aggiornamenti delle lavagne Bet365 per le quote antepost sulla vittoria finale dell’Australian Open. In campo maschile torna Novak Djokovic dopo le controversie delle passate edizioni legate al vaccino. Il serbo è l’uomo da battere, con Daniil Medvedev primo avversario. In doppia cifra Rafa Nadal. Il primo degli azzurri è Jannik Sinner che non si trova molto lontano dai big al vertice, appena dietro a Nick Kyrgios. Molto più indietro Matteo Berrettini.

Nel femminile è sempre Iga Swiatek ad aprire le lavagne davanti a tutte, ad iniziare da Aryna Sabalenka che proverà a mettergli i bastoni tra le ruote. Subito dietro in quota troviamo un trio di possibili contender: Caroline Garcia, Ons Jabeur, e Jessica Pegula. Italiane disperse. Pesano le assenze, da una parte Carlos Alcaraz, dall’altra Naomi Osaka.

Calendario e Quote Australian Open: Vincitori ultime edizioni Australian Open

2022 Rafael Nadal Ashleigh Barty

2021 Novak Djokovic Naomi Osaka

2020 Novak Djokovic Sofia Kenin

2019 Novak Djokovic Naomi Osaka

2018 Roger Federer Caroline Wozniacki

2017 Roger Federer Serena Williams

2016 Novak Djokovic Angelique Kerber

2015 Novak Djokovic Serena Williams

2014 Stan Wawrinka Li Na

2013 Novak Djokovic Victoria Azarenka

2012 Novak Djokovic Victoria Azarenka

2011 Novak Djokovic Kim Clijsters

Segui il nuovo canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.