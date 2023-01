Pronostici Australian Open 16 gennaio 2023. E’ iniziato il primo grand slam dell’anno per la stagione di Tennis. Questa notte esordiscono due azzurri molto attesi, Matteo Berrettini favorito su Andy Murray mentre Fabio Fognini si gioca @4.50 da sfavorito contro Thanasi Kokkinakis.

Pronostici Australian Open 16 gennaio 2023: Berrettini favorito su Murray

Quella tra Matteo Berrettini e Andy Murray è una delle sfide più attese di questo primo turno agli Australian Open. Il tennista romano, dopo un anno vissuto a sprazzi per via di numerose noie fisiche, vuole cominciare al meglio il 2023, e all’esordio nello slam di Melbourne, appare nettamente favorito sull’ex numero 1 del mondo: i betting analyst di Sisal offrono infatti @1,30 il successo del classe 1996, mentre il britannico è visto vincente @3,50.

Berrettini avanti anche per la conquista del primo set, in quota @1,44 contro il @2,60 del suo avversario. Per quanto riguarda il risultato esatto, invece, è in pole il 3-0, @2,40, sul 3-1 visto @3,25.

Scenderà in campo anche Fabio Fognini contro il tennista di casa Thanasi Kokkinakis. Servirà però un’impresa all’esperto tennista ligure, dato vincente @4,50 contro @1.20 del successo australiano.

