Pronostici Australian Open 17 gennaio 2023, il primo grand slam di tennis non è iniziato benissimo per gli azzurri che hanno già perso un potenziale protagonista come Matteo Berrettini. Vediamo le migliori scommesse nella notte del 17 e 18 gennaio con 3 FREE PICK scelte da Brian.

Risultati Tennis Australian Open

Le partite interrotte dal caldo sono state il must della giornata di ieri che ha sancito l’eliminazione di Matteo Berrettini, favoritissimo su Andy Murray, anche se il veterano britannico (cinque volte finalista a Melbourne) la spunta con il punteggio di 6-3, 6-3, 4-6, 6-7 (7), 7-6 (6) al termine di una partita incredibile, in cui dopo essere stato avanti per 2-0 ha anche rischiato di perdere.

Zverev è tornato battendo 4-6 6-1 5-7 7-6 6-4 a Varillas. Andrey Rublev batte la wild card speciale di Dominic Thiem con il punteggio di 6-3 6-4 6-2. Avanzano anche Grigor Dimitrov ai danni di Aslan Karatsev, 7-6 7-5 6-2, e Djere che sconfigge Bergs in 4 set. Taylor Fritz lascia un set per strada con Basilashvili.

Nel femminile ottima Camila Giorgi che schianta 6-0, 6-1 la Pavlyuchenkova mentre una Trevisan troppo fallosa si arrende alla slovacca Anna Karolina Schmiedlova, numero 105 del ranking WTA, che sembrava una avversaria alla portata della tennista azzurra.

Pronostici Australian Open 17 gennaio 2023: due singole

Come primo consiglio andiamo sulla sfida Lloyd Harris-Marton Fucsovics, andando sul sudafricano visto bene nel turno vinto al 5° set contro Musetti, e con quota in calo nella sfida con Fucsovics che ha sua volta ha faticato fino al 5° set contro Coria. Prendiamo HARRIS @1.80.

L’altra singola è su Rafa Nadal-Mackenzie McDonald. Il giovane americano ha superato in 5 set Nakashima mentre Nadal ha concesso un set a Draper. Prendiamo OVER 30.5 GAMES @1.74.

Pronostici Australian Open 17 gennaio 2023: doppia

Chiudiamo con una doppia che vede la vittoria di Grigor Dimitrov, numero 28 del ranking mondiale, vincente contro Laslo Djere, numero 68. I due non si sono mai incrociati ma il bulgaro è più forte ed è apparso in forma nel 3-0 su Karatsev.

Aggiungiamo poi la vittoria di Yoshihito Nishioka, giapponese #33 al mondo, contro il ceco Dalibor Svrcina (#216), sorprendente contro Munar, ma anche Nishioka non ha avuto problemi nel regolare 3 set a 0 Ymer.

DOPPIA @1.65

Grigor Dimitrov-Laslo Djere: DIMITROV

Yoshihito Nishioka-Dalibor Svrcina: NISHIOKA

I prossimi appuntamenti degli azzurri e le quote

Con la clamorosa eliminazione di Berrettini, le speranze dell’Italia agli Australian Open sono tutte sulle spalle di Jannik Sinner. Dopo un successo agevole su Edmund all’esordio, l’altoatesino sfida Tomas Martin Etcheverry nella notte tra martedì e mercoledì e punta dritto al terzo turno dello slam. I betting analyst di Sisal vedono nettamente avanti il classe 2001, il cui successo con l’argentino prevale @1,08, mentre quello del suo avversario vale @7,50 la posta. L’azzurro è nettamente avanti anche per la conquista del primo set, in quota @1,18 contro il @4,25 di Etcheverry. Per quanto riguarda il risultato esatto, in pole c’è lo 0-3 @1,48, seguito dall’1-3 @3,25.

In campo nel terzo giorno anche Lorenzo Sonego, impegnato con Hubert Hurkacz dopo la vittoria con Nuno Borges: l’approdo al terzo turno si fa difficile per il torinese, proposto vincente @4, mentre il polacco vede vicino il successo @1,25. Nel tabellone femminile è il momento di Camila Giorgi, attesa allo scontro con Anna-Karolina Schmiedlova: il successo dell’italiana prevale @1,40, mentre la slovacca vede il terzo turno @2,90.

