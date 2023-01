Quote Australian Open: i pronostici di venerdì 20 gennaio

Siamo arrivati al termine della prima settimana di questi straordinari Australian Open di tennis 2023. Non è stato purtroppo un inizio molto incoraggiante per i colori azzurri, che hanno visto l’eliminazione al primo turno di Berrettini sconfitto da Murray e di Musetti che si è arreso a Harris. Scopriamo insieme le quote offerte dai bookmaker e i nostri pronostici e consigli per i match del 20 gennaio 2023.

Quote Australian Open match del 20 gennaio 2023

Tra i molti match in programma venerdì 20 gennaio 2023, validi per gli Australian Open di tennis 2023 in corso di svolgimento a Melbourne in Australia, abbiamo selezionato i seguenti incontri.

Quote: Tsitsipas – Grieekspoor

La vittoria del greco in lavagna quote è data scontata dai bookmaker ed è offerte alla simbolica quota di 1.10, mentre il successo del tennista olandese paga ben 8 volte la posta giocata. Pronostico e Consiglio: Facciamo attenzione alla linea over game a 33.5 che è quotata 1.83.

Pronostico: Rublev – Evans

Il successo del tennista russo offerto a quota 1.25, mentre la vittoria dell’inglese la troviamo a quota 4.00. Pronostico e Consiglio: Attenzione a una possibile sorpresa di Evans.

Pronostico: Paul – Brooksby

Quote molto equlibrate per il match tra Paul – Brooksby. Leggermente favorito il successo di Paul, offerto a quota 1.80, mentre la vittoria di Brooksby è giocata a quota 2. Pronostico e Consiglio: Facciamo attenzione in questo macth ad un possibile over game.

Quote: Norrie – Lehecka

La vittoria del tennista insglese la troviamo a quota 1.33 ,mentre il successo di Lehecka paga 3.40 la posta giocata. Pronostico e Consiglio: Attenzione anche in questo match ad una possibile sorpresa del giocatore sfavorito.

