Pronostico Australian Open: Jannik Sinner-Stefano Tsitsipas e i match del 21 gennaio

Siamo arrivati alle fasi finali di questi Australian Open, con molte teste di serie che sono uscite inaspettatamente. Fortunatamente il nostro Jannik Sinner è riuscito aalla fine a vincere il match contro Fucsovics, dove ha ribaltato la partita da 2 set a 0. In questi ottavi di finale ci aspettano molte partite interessanti, ma la partita di cartello è sicuramente quella tra Jannik Sinner e Stefano Tsitsipas.

Analisi del match tra Jannik Sinner-Stefano Tsitsipas

Il tennista greco, Stefano Tsitsipas, arriva in splendida forma, basti pensare che non ha ancora perso nemmeno un set, ma sopratutto è riuscito a tenere facilmente il controllo di tutti i match giocati, non facendo mai passi falsi.

Dall’altra parte troviamo il nostro Jannik Sinner, che non ha convinto molto questa notte dove è dovuto andare al quinto set contro Fucsovics.

L’unico precedente parla chiaro, i due tennisti si sono incontrati proprio qua l’anno scorso, dove, si pensava che Sinner avesse potuto portare a casa la partita, in realtà il greco ha chiuso la pratica in meno di 2 ore vincendo 6-3 6-4 6-2.

Pronostico Australian Open

Prevediamo una partita sicuramente combattuta dove comunque vediamo il greco favorito per la vittoria finale. Se Jannik riuscirà a servire bene e a impostare gli scambi sul rovescio di Tsitsipas sicuramente potrà strappargli un set e portare per le lunghe questo match.

I nostri consigli sono: Vittoria Tsitsipas 1.50 / Tsitsipas vince 3-1 3.50

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Quote Sedicesimi di finale Australian Open

Djokovic – Dimitrov

La quota del serbo In lavagna paga 1.13 mentre il bulgaro paga 6.00. Consiglio: attenzione a un possibile set di Dimitrov che paga 2.20

Bonzi – De Minaur

Il super favorito è l’austaliano quotato 1.22 contro il Francese bonzi quota 4.50, qui vediamo una partita a senso unico del begnamino di casa. Consiglio: attenzione al 3-0 che paga 2.50

Murray – Bautista

Anche qui le quote parlano chiaro, l’inglese sfavorito paga 3.75 mentre lo spagnolo 1.29. Consiglio: vediamo una partita combattuta che potrà finire al quarto o quinto set la quota la troviamo a 1.50.