Pronostici Australian Open: Karen Khachanov – Sebastian Korda e Stefanos Tsitsipas – Jiri Lechecka

Siamo arrivati alla fase fine di questi imprevedibili Australia Open di tennis. Domani 24 gennaio 2023, andranno in scena i due match validi per i quarti di finale della parte maschile. Il primo incontro sarà quello tra Karen Khachanov – Sebastian Korda, mentre il secondo vedrà opposti Stefanos Tsitsipas – Jiri Lechecka.

Pronostici Australian Open quarti di finale

Nessuno si aspettava così tante sorprese ai quarti di finale degli Australian Open 2023 di tennis maschili, dove tantissime teste di serie sono uscite già dai primi turni.

Quote e Pronostico Karen Khachanov – Sebastian Korda

Karen Khacanov contro Sebastian Korda; sarà un match molto interessante sopratutto perché i due tennisti arrivano in un grandissimo momento di forma, dove il russo non ha faticato nulla e non ha concesso più di un set.

Dall’altra parte troviamo l’americano Sebastian Korda, che ha buttato fuori Medvedev 3-0 e infine agli ottavi ha giocato una grandissima partita contro Hurzack, dove ha vinto al tiè break del quinto.

Le quote vedono favorito il successo del tennista americano a 1.60 su Sisal, a 1.58 su Fantasyteam, mentre quotano il successo del il russo a 2.25.

Consiglio: attenzione perche questa è sicuramente una partita che potrà andare per le lunghe,buonissima la quota 4 o 5 set a 1.40,ma sopratutto attenzione al russo che sta esprimendo davvero un tennis spumeggiante.

Quote e Pronostico Stefanos Tsitsipas – Jiri Lechecka

Stefanos Tsitsipas è reduce da una grandissima partita giocata contro il nostro Jannik Sinner vinta 6-3 al quinto set. Mentre dall’altra parte della rete troviamo Jiri Lehecka,un giocatore molto giovane che sta esprimendo un buon tennis.

Vediamo la vittoria del tennista greco nettamente favorita dalle quote offerte dai bookmaker, il successo è bancato a quota 1.15, mentre il successo di Lehecka è offerto a quota 5.00. Consiglio: attenzione un possibile 3-1 giocato a quota 3.50