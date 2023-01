Pronostici Australian Open: Karen Khachanov-Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic-Tommy Paul

Siamo arrivati alle semifinali di questi fantastici Australian Open 2023 di tennis. I giocatori favoriti per la finale sono Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic, ma attenzione alle sorprese, che in questo Australian Open non sono certo mancate in campo maschile. Vieni a scoprire i nostri pronostici per le due semifinali e le quote offerte dai bookmaker.

Pronostico e Quote: Karen Khachanov-Stefanos Tsitsipas

Il primo match che andrà in scena per le semifinali degli Australian Open 2023, sarà quello fra Karen Khachanov-Stefanos Tsitsipas. Secondo le quote offerte dai bookmakers, la vittoria del greco è quasi scontata, quota 1.40 su Sisal, stessa quota offerta da Fantasyteam, mentre la vittoria del tennista russo paga circa 3 volte la posta.

Facciamo attenzione però all’aggressività di Karen Khachanov, perchè se riuscirà a prendere in mano gli scambi sul rovescio del greco, la partita potrebbe meno scontata delle previsioni fatte dai quotisti.

Consiglio: vediamo una partita molto combattuta, dove rimane comunque favorito il greco, che potrebbe chiuderla 3-1 o 3-2. Il nostro pronostico è: Tsitsipas vince ma entrambi vincono un set. Quota 2.30

Pronostici Australian Open: Novak Djokovic-Tommy Paul

Il secondo match della serata di queste semifinali degli Australian Open di tennis, in corso di svolgimento a Melbourne, vedrà opposti Novak Djokovic-Tommy Paul.

Prima semifinale in uno slam per l’americano Paul, che che è arrivato senza faticare troppo, ma sopratutto, giocando un tennis davvero spumeggiante.

Dall’altra parte troviamo il nove volte campione del torneo Novak Djokovic, che ha dimostrato di essere in un periodo di super forma e di poter rivincere ancota il torneo.

Le quote offerte dai principali bookmaker, sono a senso unico e vedono la vittoria del giocatore serbo scontata, offerta alla simbolica quota di 1.05, mentre il successo dell’americano paga 10 volte la posta giocata.

Previsione e Consiglio: Attenzione alle quote degli over game, che potrebbero essere molto interessanti, perchè noi prevediamo comunque una partita a tratti molto combattuta.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione