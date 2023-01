Pronostico Elena Rybakina-Aryna Sabalenka, finale degli Australian Open femminile

Rybakina Sabalenka-Aryna Sabalenka è la finale che nessuno si aspettava a questi Australian Open di tennis femminile. Con l’uscita a sorpresa della Swiatek e della Pegula, si è aperto uno scenario particolare che ha permesso a tutte di arrivare in fondo. Andiamo a scoprire le quote offerte dai bookmaker e il nostro pronostico.

Analisi match Elena Rybakina-Aryna Sabalenka

Elena Rybakina è la campionessa di Wimbledon, e arriva a questa finale degli Australian Open 2023, avendo giocato un gran tennis, ma sopratutto è riuscita a tenere altissima la percentuale di prime palle in campo.

La sua sfidante è Aryna Sabalenka, finalmente ha trovato il giusto approccio a queste partite, dopo molti passi commessi in altri tornei di tennis prestigiosi.

Pronostico e Quote finale femminile Australian Open 2023

Noi prevediamo una partita molto tirata, che verrà decisa dagli errori commessi da una delle due giocatrici nei momenti importanti del match.

Rybakina in lavagna parte sfavorita dalle quote offerte dai bookmaker, su Sisal la sua vittoria è offerta a quota 2.20, su BetN1 a 2.10, mentre il successo della tennista Bielorussa paga 1.72 volte la posta giocata.

Pronostico: noi non preferiamo pronosticare la vittoria secca, ma decidiamo di orientarci verso un over game, perché prevediamo una partita che può andare per le lunghe e non escludiamo un terzo set a quota 2.50.

