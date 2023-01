Pronostico Stefanos Tsitsipas-Novak Djokovic, finale maschile degli Australian Open di tennis

Eccoci arrivati all’atto finale di questi divertenti Australian Open 2023 di tennis maschile. Domenica andrà in scena la finale tra Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic. Chi vincerà? vieni e scoprire il nostro pronostico e le quote offerte per questo match dai bookmaker.

Consigli e analisi della partita

Dopo le grandi sorprese dei primi turno di questo Australian Open di tennis 2023, gli unici due tennisti di spessore rimasti erano proprio il serbo da una parte e il greco dall’altra.

Entrambe i giocatori, arrivano a questa finale avendo sprecato pochissime energie, sopratutto Novak Djokovic, che ha concesso un solo set nella strada per la finale. Ma attenzione a Stefanos Tsitsipas, che ci arriva molto carico e ben preparato.

Pronostico Stefanos Tsitsipas-Novak Djokovic

Non è la prima volta che si affrontano, i due si sono già affrontati 13 volte, i risultati sono nettamente a favore del serbo, che conduce 10 a 3, su cemento, però il conteggio è 5 a 3 sempre per il serbo.

Questa partita consentirà al vincitore anche di diventare numero uno in classifica di tennis, non certo una novità per Novak, ma sicuramente una grande occasione per il tennista per il greco, che non è mai stato numero 1.

Quote Stefanos Tsitsipas-Novak Djokovic

Prevediamo una partita combattuta, dove Tsitsipas sicuramente avrà le sue chance nel caso la partita andasse sulla lotta punto a punto.

Come consiglio del giorno ci prendiamo l’over game a circa quota 1.80 offerto su Sisal e 1.75 su BetN1. Mentre per i più ambiziosi consigliamo la vittoria del greco in lavagna a 4.50.

