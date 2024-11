Inizia la fase ad eliminazione diretta della Davis Cup, con l’Italia, campione in carica, che riprenderà da favorita per la vittoria finale delle quote antepost, il 21 novembre nei quarti di finale contro l’Argentina. Trainati dal successo alle ATP Finals di Tennis di Jannik Sinner, gli azzurri sono il team da battere, sulla Spagna (che di fatto gioca in casa a Malaga). Anteprima Quarti Coppa Davis 2024.

Anteprima Quarti Coppa Davis 2024: Italia-Argentina e la fase ad eliminazione diretta

Le Finali della Coppa Davis 2024 di tennis vedranno andare in scena la fase ad eliminazione diretta da martedì 19 a domenica 24 novembre: l’Italia esordirа giovedì 21 novembre, non prima delle ore 17.00, nella sfida dei quarti di finale contro l’Argentina.

Nella manifestazione che si terrа a Malaga, in Spagna, il format delle sfide sarа quello che prevede due singolari e l’eventuale doppio: ogni tie contro si aprirа con il singolare tra i numeri 2, cui seguirа quellotra i numeri 1. In caso di paritа si disputerа il doppio, che invece non verrа giocato in caso di risultato acquisito.

Programma completo e Guida TV: dove vedere le finali di Davis Cup?

La diretta tv delle Finali di Coppa Davis 2024 di tennis sarа fruibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 HD, mentre la diretta streaming delle partite sarа disponibile su Sky Go, NOW e Rai Play.

Martedì 19 novembre

Non prima delle 17.00 Q1 Paesi Bassi-Spagna

Mercoledì 20 novembre

Dalle 12.00 Q1 Germania-Canada

Giovedì 21 novembre

Dalle 10.00 Q3 Stati Uniti-Australia

Non prima delle 17.00 Q4 Italia-Argentina

Venerdì 22 novembre

Dalle 17.00 S1 vinc. Q1-vinc.Q2

Sabato 23 novembre

Dalle 13.00 S2 vinc. Q3-vinc.Q4

Domenica 24 novembre

Dalle 16.00 F1 vinc. S1-vinc.S2

Quote Antepost: azzurri favoriti per difendere il titolo

Il bis degli azzurri è più che possibile: l’Italia guida infatti la lavagna delle quote antepost di Snai @2,50, seguita dalla Spagna (che schiererà Carlos Alcaraz e Rafa Nadal, al passo d’addio dopo una carriera leggendaria) @3,00 e dagli Stati Uniti di Taylor Fritz (battuto in finale a Torino proprio da Sinner) @5,50.

Più attardate l’Australia (finalista lo scorso anno) @7,50, il Canada @9,00, la Germania @10, mentre l’Argentina avversaria dell’Italia nei quarti di finale in programma giovedì paga @25 volte la posta. Chiude la lavagna l’Olanda @40.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.