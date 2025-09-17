Definito il tabellone delle Final 8 di Davis Cup di Tennis, in programma dal 18 al 23 novembre a Bologna. Il sorteggio mette l’Italia contro l’Austria ai quarti, evitata la pericolosa Spagna di Alcaraz. Jannik Sinner sarà presente? Sorteggio Coppa Davis 2025.
Sorteggio Coppa Davis 2025: l’Italia trova l’Austria
L’Italia di Filippo Volandri esordirà ai quarti contro l’Austria dopo il sorteggio per le Final 8 della Coppa Davis 2025 che ricordiamo si giocheranno a Bologna, dal 18 al 23 novembre, con gli azzurri che sono i campioni in carica. Evitato il rischio Spagna del n° 1 del mondo Carlos Alcaraz fino alla possibile finale, con gli iberici che inizieranno il loro cammino contro la Repubblica Ceca.
In caso di vittoria l’Italia in semifinale se la vedrà contro la vincente di Belgio-Francia. Il team capitanato da Filippo Volandri andrà a caccia del terzo sigillo consecutivo dopo i successi a Malaga nel 2023 e nel 2024.
TABELLONE COMPLETO E DATE[1] ITALIA – Austria (19 novembre) [3] Francia – Belgio
Spagna- [4] Repubblica Ceca
Argentina – [2] Germania