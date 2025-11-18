Oggi iniziano le Final 8 di Coppa Davis a Bologna, e la notizia dell’ultimo minuto è il forfait di Carlos Alcaraz, il numero 1 al mondo non sarà in gioco e ovviamente la Spagna precipita nelle quote antepost che tornano a premiare gli azzurri (a loro volta senza Sinner e Musetti) per uno storico tris. Quote Coppa Davis 2025.

Quote Coppa Davis 2025: l’assenza di Alcaraz rilancia gli azzurri

Tutto pronto per le Final 8 di Coppa Davis 205, ne abbiamo già parlato anche qui con un focus sugli azzurri, ma dobbiamo subito fare un aggiornamento. Dal 18 novembre si parte con Francia-Belgio (ne parliamo tra poco), ma la vera notizia è che Carlos Alcaraz non parteciperà alla Davis Cup. Il tennista spagnolo numero 1 al mondo ha dovuto rinunciare a causa di un edema muscolare al bicipite femorale destro emerso dopo la risonanza del lunedì dopo le ATP Finals perse contro Sinner.

Questo è un colpo durissimo per la selezione del capitano David Ferrer, ora costretto ad affrontare le Final 8 a Bologna con soli quattro giocatori. Jaume Munar diventerà il nuovo numero uno della Spagna, con Pablo Carreno Busta promosso a secondo singolarista. Il doppio, invece, sarà affidato alle sapienti mani di Marcel Granollers e Pedro Martinez.

E’ un colpo che cambia anche le lavagne delle quote antepost. Se fino a ieri la Spagna era favorita @2.50 con l’Italia costretta ad inseguire @4.50, ora gli azzurri tornano in testa per uno storico tris che nell’albo d’oro della manifestazione, manca da 53 anni (l’ultima nazione a vincere tre volte la Coppa Davis furono gli Stati Uniti che, tra il 1968 e il 1972), mentre gli iberici crollano @8. Ecco le nuove quote antepost dopo la notizia di Alcaraz:

QUOTE ANTEPOST DAVIS CUP 2026

ITALIA @2.00

CECHIA @4.00

GERMANIA 4.50

FRANCIA @8.00

SPAGNA @8.00

ARGENTINA @26.00

BELGIO @19.00

AUSTRIA @51.00

Final 8: Si parte con Francia-Belgio

Con la sfida tra Francie e Belgio prendono il via le Final 8 della Coppa Davis a Bologna, il gran finale del 2025 di tennis. Il primo match in programma è quello tra Francia-Belgio.

Capitanati da Paul-Henri Mathieu, i Bleus hanno in Arthur Rinderknech il giocatore numero 1, quello messo meglio nel ranking ATP (29) e anche quello che ha ottenuto i risultati migliori nelle ultime settimane. A Shanghai, ad esempio, è arrivato a giocare la finale del Masters 1000 cinese perdendo contro il cugino Valentin Vacherot, dimostrando di essere a suo agio sul cemento. Ricco di estro è pure Corentin Moutet, l’esuberante numero 2 dei francesi che viaggia in 35ma posizione nella classifica ATP, mentre Giovanni Mpethi Perricard (59), che fa della potenza al servizio il suo marchio di fabbrica, potrebbe subentrargli a discrezione del coach. Completano il team Benjamin Bonzi e Pierre-Hugues Herbert, che dovrebbero entrare in gioco nel doppio.

Il Belgio, capitanato da Steve Darcis, ha invece in Zizou Bergs il suo numero 1, il giocatore di riferimento a cui aggrapparsi. Il 26enne di Lommel, sistemato alla posizione numero 43 del ranking, non ha avuto un autunno particolarmente brillante, ma nella singola partita è in grado di esaltarsi, soprattutto quando veste i colori della sua Nazionale, come gli altri componenti del team, a cominciare da Raphael Collignon, il numero 2 che viaggia in 74esima posizione nella classifica, o di Alexander Blockx, il terzo incomodo, fuori dalla top 100 (è 101esimo) ma che spesso Darcis schiera a sorpresa nei confronti di Davis. Gli altri membri della squadra sono Sander Gille e Joran Vliegen, specialisti del doppio.

Davis Cup Italia-Austria: I match singolari di Cobolli e Berrettini

Sarà Flavio Cobolli il primo tennista italiano a scendere in campo nei quarti di finale di Coppa Davis di Italia-Austria contro Filip Misolic. I due si sono affrontati soltanto una volta in carriera, ai quarti di finale di Bucarest quest’anno, e in quell’occasione fu Cobolli a imporsi. Le quote danno Cobolli favorito @1.33 rispetto a Misolic, proposto @3.20. Per quanto riguarda le combinazioni di risultato esatto, la più probabile è il 2-0 per Cobolli @1.90.

Dopo Cobolli, arriverà il turno di Matteo Berrettini contro Jurj Rodionov che rappresenta l’Austria. I due tennisti non si sono mai incrociati nel corso delle rispettive carriere. Secondo le stime degli operatori Berrettini è nettamente favorito contro Rodionov. La vittoria del romano si gioca appena @1.12, mentre quella dell’austriaco arriva @6.00 volte la posta, col risultato esatto più probabile che anche qui è il 2-0 per il tennista azzurro @1.50.

