Va in archivio la stagione di Tennis 2024 con la vittoria bis dell’Italia. Gli azzurri, da favoriti alla vigilia, si confermano a Malaga, portando a casa la 2° Davis Cup consecutiva. Jannik Sinner grande protagonista ancora una volta, assieme al team scelto da capitan Volandri. Italia vince Coppa Davis 2024.

Italia vince Coppa Davis 2024: bis storico per gli azzurri

Jannik Sinner ancora una volta porta la Coppa Davis all’Italia. Come l’anno scorso, Jannik è riuscito nell’impresa di vincere per due anni consecutivi la coppa Davis. Dopo un inizio complicato, dove abbiamo dovuto vincere al doppio decisivo, Jannik e Matteo Berrettini hanno alzato nettamente il livello; prima con l’Australia, dove hanno lasciato solo un set, per poi chiudere senza perdere nemmeno un set contro l’Olanda.

Jannik ha dichiarato che anche lui è impressionato dal livello di tennis che è riuscito a esprimere quest’anno. Queste le parole rilasciate dopo la vittoria dal numero 1 al mondo: “Le due Coppe Davis hanno lo stesso peso: oggi avevamo tanta pressione, da quando siamo arrivati abbiamo dato il 100%. Difficile dare un voto… Bellissimo finire la stagione in questa maniera, ci tenevo tanto. Con Matteo in squadra è un po’ diverso. Lorenzo ha dato un grandissimo contributo, così come Andrea e Simone. Un trofeo così importante è bello da condividere con il pubblico italiano. Complimenti anche allo staff. Sono contento di come abbiamo lavorato io e il mio team, poi vediamo nella prossima stagione”.

Capitan Volandri ha dichiarato che è entusiasta, che dopo trent’anni, la sua nazione è riuscita a portare a casa due coppa Davis di fila. Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori (con Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, protagonisti nei gironi a Bologna) sono gli eroi del terzo titolo italiano in Coppa Davis dopo quelli del 1976 e del 2023.

Questa è stata la 3° Coppa Davis nella storia dell’Italia che prima della passata edizione, e della doppietta a Malaga nel 2024, avevano dovuto attendere 47 anni, un attesa davvero ben ripagata! E non dimentichiamo che la settimana scorsa anche le ragazze si erano messe in mostra vincendo la Billie Jane King Cup, per un anno che ha davvero proiettato gli italiani al vertice del tennis mondiale.

Le prime pagine dei quotidiani sportivi sulla Davis Cup

Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi (e non solo) che ovviamente danno risalto al team azzurro e celebrano il bis in Coppa Davis.

Annata indimenticabile per il tennis azzurro. Jannik Sinner ha vinto due Slam (Australian Open e US Open) e ha chiuso l’annata agonistica da numero 1 del mondo, Jasmine Paolini ha disputato due finali negli Slam (Wimbledon e Roland Garros) e ha terminato il 2024 da numero 4 del ranking WTA eguagliando lo storico record. La toscana, inoltre, ha conquistato la medaglia d’oro in doppio insieme a Sara Errani alle Olimpiadi di Parigi 2024, Lorenzo Musetti si è messo al collo il bronzo a cinque cerchi in singolare.

Quanto hanno guadagnato i vincitori della Davis Cup 2024?

Nonostante il taglio al prize money totale, è aumentata la cifra destinata all’Italia, squadra vincitrice, che ha potuto portarsi a casa un bottino complessivo di 2 milioni e 678mila dollari. Per l’Olanda, sconfitta in finale, è prevista una somma di 1 milione e 607mila dollari.

Campioni del mondo: 2.678.571 $, circa 2.40 milioni di euro

Seconda classificata: 1.607.143 $, circa 1.44 milioni di euro

Semifinaliste: 1.071.429 $, circa 960mila euro

Quarti di finale: 535.714 $, circa 480mila euro

Le quote antepost per gli Slam Tennis 2025

Andiamo a dare uno sguardo alla prossima stagione, e in particolare ai 4 slam di tennis più importanti del 2025. Come sempre si inizia con l’Australian Open, ma vediamo anche Roland Garros, Wimbledon ed US Open.

Quote Antepost Australian Open 2025

Come da tradizione il primo slam, che apre la stagione di Tennis, è l’Australian Open che nel 2025 vede Jannik Sinner da campione in carica e numero 1 al mondo, accodarsi comunque a Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, leggermente favoriti.Le possibili sorprese in seconda fascia sono Daniil Medvedev @8 e Alexander Zverev @11. Segnaliamo anche altri italiani, ma molto più indietro, come Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti offerti entrambi @81 volte la posta.

Djokovic @3.25

Alcaraz @3.40

Sinner @3.50

Medvedev @8

Zverev @11

Draper @34

Fritz @41

Ruud @41

Tsitsipas @41

Rune @41

Quote Antepost Roland Garros 2025

Il French Open, sulla terra rossa del Roland Garros, vede invece Carlos Alcaraz @2.50 prendere invece un buon vantaggio su Jannik Sinner @4 e Novak Djokovic @4.50. Qui si avvicina Zverev @8.50 che si lascia alle spalle Tsitsipas @11, Ruud @13 e Runer @29, ma anche Medvedev @34 che paga su questa superficie. Anche qui, tolto Sinner, ci sono poche altre speranze azzurre con Lorenzo Musetti @101 volte la posta.

Alcaraz @2.50

Sinner @4

Djokovic @4.50

Zverev @8.50

Tsitsipas @11

Ruud @23

Runer @29

Medvedev @34

Rublev @34

Hurcacz @67

De Minaur @81

Cerundolo @81

Quote Antepost Wimbledon 2025

Anche a Wimbledon 2025 Bet365 non propone Jannik Sinner favorito, ma pure qui l’alto atesino @3.25 è vicinissimo a Carlos Alcaraz @2.30. Stabile Novak Djokovic @4.50 tra i big three e qui abbiamo Jack Draper @15 come possibile sorpresa. In Inghilterra aumentano le speranze anche di Lorenzo Musetti @26 tra i possibili outsiders in seconda fascia.

Alcaraz @2.30

Sinner @3.25

Djokovic @4.5

Draper @15

Zverev @17

Medvedev @21

Musetti @26

De Minaur @34

Hurcacz @34

Dimitrov @34

Fritz @34

Quote Antepost US Open 2025

Qui finalmente abbiamo Jannik Sinner @3 favorito per difendere il titolo allo US Open, l’ultimo slam stagionale, ma anche qui deve condividere la prima posizione in lavagna con Carlos Alcaraz, con Novak Djokovic che si avvicina @3.50. Qui gli italiani tornano ad essere lontani, con Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini di nuovo appaiati @81 volte la posta e qui troviamo anche Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego in tripla cifra @151 e un altra coppia azzurra a chiudere la lavagna @201: Luciano Darderi e Flavio Coboldi.

Sinner @3

Alcaraz @3

Djokovic @3.50

Zverev @9

Medvedev @15

Fritz @26

Draper @26

Tiafoe @41

Tsitsipas @41

Ruud @51

Rublev @51

Shelton @51

