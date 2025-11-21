Pronostici Tennis Coppa Davis: secondo impegno degli azzurri con Italia-Belgio, semifinale del 21-11-2025

Pronostico Italia-Belgio 21 novembre 2025
Pronostici Coppa Davis
20 Novembre 2025

Venerdì si torna in campo a Bologna con gli azzurri di Volandri a caccia della finalissima e del tris in Davis Cup di tennis, ma prima c’è da superare l’ostacolo della semifinale con il sorprendente Belgio che ha fatto fuori la Francia ai quarti. Pronostico Italia-Belgio 21 novembre 2025.

Pronostico Italia-Belgio 21 novembre 2025: analisi e statistiche 

L‘Italia insegue il tris in Coppa Davis a Bologna. Orfani di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, i ragazzi di Volandri hanno vinto il primo scontro con l’Austria grazie ai successi di Flavio Cobolli e Matteo Berrettini (ai danni di Rodionov e Misolic).

Ora gli azzurri sfideranno il Belgio in semifinale, per un posto nella finalissima. I belgi che hanno sorpreso ai quarti superando la Francia per 2-0. La Nazionale capitanata da Steve Darcis partisse da sfavorita. Il giocatore più talentuoso è sicuramente Zizou Bergs, numero 43 Atp, a suo agio sul cemento e capace di battere Flavio Cobolli proprio a Bologna, lo scorso anno, in Coppa Davis.

Il bilancio completo dei precedenti tra Italia e Belgio dice 6-4 per gli azzurri. Le prime due sfide risalgono addirittura al 1950 e al 1952, con l’Italia vittoriosa per 3-2 e 3-1. Quindi due vittorie del Belgio, datate 1953 e 1957. C’è un bel filotto dei nostri dal 1959 al 1969 con tre successi consecutivi, poi la riscossa del Belgio tra 2000 e 2017. L’ultimo scontro risale alla passata stagione: Italia vincente per 2-1 grazie al punto di Bolelli e Vavassori in doppio.

Quote Coppa Davis 2025

PROGRAMMA ITALIA-BELGIO

1° singolare tra i numeri due: Matteo Berrettini vs Raphael Collignon

2° singolare tra i numeri uno: Flavio Cobolli vs Zizou Bergs

A seguire l’eventuale doppio

Guida TV Tennis Coppa Davis: dove vedere Italia-Belgio

Il tie tra Italia e Belgio, valevole per la semifinale della Coppa Davis 2025, è in programma venerdì 21 novembre a partire dalle ore 16:00. C’è una grande novità rispetto alle ultime edizioni della competizione. Le Finals di Coppa Davis saranno trasmesse integralmente su SuperTennis in chiaro, oltre che in streaming su SuperTennis Tv e SuperTennix. A partire dalle semifinali potrebbe arrivare anche la Rai. 

Sorteggio Coppa Davis 2025

Migliori quote per Italia-Belgio, Davis Cup

L’Italia secondo i bookmaker vede già la finale: nel testa a testa tra le due nazionali, gli azzurri sono avanti a 1,25 su BetFlag, rispetto ai 3,60 offerti invece per la qualificazione del Belgio.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

